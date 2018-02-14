花蓮震災金融協助措施 7大貸款債務可展延、利息補貼

為進一步協助 0206 花蓮震災災民及企業受災戶進行災後重建，金管會 13 日邀集銀行業及相關單位開會研議「0206 花蓮震災金融協助措施」，針對受災戶的 7 種貸款提供債務展延及利息補貼，其中，自用住宅購屋貸款最長展延 5 年，利率補貼上限 2%。

自 0206 花蓮震災發生以來，金管會主委顧立雄即指示各業務局全力支持災後重建相關事宜，並在 13 日邀集國家發展委員會、中央銀行、財政部國庫署、經濟部中小企業處、交通部觀光局、台灣票據交換所、財團法人中小企業信用保證基金、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信用合作社聯合社、中華民國產物保險商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會及相關金融機構等，就相關金融協助措施，召開研商會議。

金管會會後表示，這次會議與會各機關、金融機構均表達對花蓮地區災後重建予以全力配合，對於提供花蓮震災受災居民及企業的金融協助達成 4 項共識。首先，經行政院依災害防救法公告為災區的花蓮縣花蓮市、新城鄉及吉安鄉，金融機構將積極配合依災害防救法相關機制辦理既有貸款的展延，利息補貼以不高於原貸利率下，以最高利率上限補貼，利息補貼並可回溯自災害發生日。

至於相關貸款包括「自用住宅購屋貸款（全部毀損不堪使用）」，可展延 5 年、利率補貼上限 2%；二、「自用住宅購屋貸款（部分毀損仍堪使用）及非自用住宅購屋貸款（全部或部分毀損）」，可展延 2 年、利率補貼上限 2%；三、「以災區房屋為擔保之其他貸款及其他擔保貸款」，可展延 1 年，補貼利率上限 2%；四、「汽車貸款」，可展延 1 年、補貼利率上限 4%；五、「信用卡與現金卡應繳款項及其他無擔保貸款」，可展延 6 個月、利率補貼上限 4%；六、「保單借款」可展延 6 個月、利率補貼上限 3%；七、「債務協商債務」可展延 1 年、補貼利率上限 3.5%。

有關受災企業戶因資金周轉不靈而退票的註記問題，可依台灣票據交換所現行之「支票存款戶票信狀況註記須知」、「查詢票據信用資料作業須知」等規定辦理。如發票人遭受到不可抗力的重大災害，致影響其清償票款能力，得向該所申請重大災害註記，自災害發生日起 6 個月內暫緩通報為拒絕往來、不提供查詢，以維持企業票據信用。

關於受災企業戶融資需求，金管會指出，依據災害防救法第 44 條之 8 規定，對於受災企業復工所需營業資金，向金融機構之貸款，必要時中小企業信用保證基金將提供信用保證，保證成數為 9 成。相關作業辦法由各目的事業主管機關訂定。目前相關部會也正研議條件更為優惠之信用保證措施，一經發布，金融機構將依據該措施從優考量利率條件，積極辦理。

同時，為協助解決花蓮災區居民及企業相關融資或金融服務問題，與會金融機構也提供聯繫窗口，民眾或企業如有需求，可查詢聯繫。



▲0206 花蓮震災金融協助措施銀行聯絡窗口。（圖／金管會提供）

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