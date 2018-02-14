直擊／會煮飯的男人最帥蔣萬安上菜麻婆豆腐

會煮飯的男人最帥氣。國民黨人氣中生代立委蔣萬安過去曾經留學美國賓夕法尼亞大學，隻身在外該怎麼吃？要怎麼煮？就成了大學問。蔣萬安在農曆年前替大家示範過去在國外生活常煮的拿手菜，就是麻婆豆腐。

▲國民黨立委蔣萬安煮麻婆豆腐，架式十足。（圖／記者戴祺修攝）

蔣萬安說，過去一個人在國外，常常需要煮一頓飯吃好幾餐，所以重口味的麻婆豆腐煮一鍋可以配飯、配麵都很合適，因此也成為他的拿手菜。

▲國民黨立委蔣萬安切豆腐，手勢流利順暢。（圖／記者戴祺修攝）

等到回台灣之後，因為他與老婆都愛吃辣，所以有時也會煮麻婆豆腐一起吃。但是在擔任立委之後，確實時間比較少，所以煮飯的次數也不多，通常只有節日時才會動鍋鏟。

▲國民黨立委蔣萬安說，在國外常用哈哈辣椒醬，一般華人超市都買的到。（圖／記者戴祺修攝）

蔣萬安麻婆豆腐步驟：

1. 放油低溫單獨爆香花椒後、瀝走花椒。

2. 放入蒜末，薑末，爆香。

3. 放入肉末 炒鬆。

加入些許醬油，酒，糖，辣椒醬，花椒粉。

4. 放入切好的豆腐，稍煮入味。

5. 勾芡，再加點花椒粉。

6. 起鍋，放蔥花。

▲國民黨立委蔣萬安拿手菜麻婆豆腐，看起來色香味俱全。（圖／記者戴祺修攝）

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