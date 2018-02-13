北非花園摩洛哥 法式、西班牙風情與回教文化調色盤 TOP 4 Experience　Morocco

【文字｜唐宏安 攝影｜Wilhelm Chang．賴勇霖】

位於北非的摩洛哥，是帶有法式與地中海風情的神奇國度，一直散發著獨特魅力。

卡薩布蘭卡是 歐洲後花園；拉喀什的奢華摩洛哥傳統庭園住宅，伊斯蘭風格的馬賽克裝飾；伯伯爾人在撒哈拉沙漠，依循上世紀生活方式，守護著這塊土地。

摩洛哥最神奇的是時間，在入境摩洛哥的時候，似乎穿越了時光機，來到一個混合百年前傳統生活與 21 世紀的現代風格平行共存的奇妙世界。在街頭可以看見超跑與驢車共行在同一條馬路上，一晚 600 美金的奢華飯店與千年歷史大市集比鄰。老城牆內大市集，全是驢車與馬車，駝著水果來趕集，如同兒歌中所唱的：騎著驢去趕集，這樣的場景在 21 世紀的今日依然天天在摩洛哥最大的城市中上演。由於摩洛哥在 19 世紀初有 40 多年的時間被法國殖民，同時期還有西班牙也殖民摩洛哥北部區域，所以摩洛哥處處帶有法式與西班牙的風情，還有許多法國與西班牙的遺蹟。這讓回教為主的摩洛哥充滿了歐式的異國色彩，與其他北非國家大有不同。也使得歐洲人更愛前往摩洛哥旅行，因為摩洛哥在殖民時期的文化影響下，大都市的生活習慣很能夠配合來此觀光的歐洲人，難怪歐洲人認為摩洛哥是後花園。

TOP 1 Experience

馬拉喀什入住摩洛哥式傳統庭院住宅

內行人來到摩洛哥，絕不會住全球連鎖五星酒店。你必須住進摩洛哥的傳統庭園住宅 Riad 裡，在檸檬樹下、在泳池畔喝壺薄荷茶。或是用噴泉的水涼一涼手，這蘊含了摩洛哥千年的美好。想要尋找 Riad 及 Dar，只要在訂房網看旅宿的名字，總會出現在第一個字，就是傳統庭院住宅所改建。

Palais de la Bahia 巴伊亞王宮位於馬拉喀什，簇擁著眾多花園的一座典雅宮殿，建於十九世紀末，在當時是摩洛哥最大最宏偉的宮殿建築。

Riad 源自阿拉伯語，是「庭院」的意思，也是摩洛哥古老房屋建築形式的一種。這幾年全球吹起老屋改建的風潮，老屋改建的時尚設計旅宿也在摩洛哥大放異彩。當地人將破舊不堪的 Riad 或 Dar 古宅整修，改建成餐廳、民宿，用來招待觀光客，也因此 Riad 這個名詞便廣泛運用在住宿旅店中，向世界的旅客宣告：我們是深具摩洛哥風情的老屋旅宿。 傳統摩洛哥房子是圍繞最底樓的庭院而建，要尋找美麗的 Riad 旅店就要在摩洛哥麥地納（註：麥地納 Medina 阿拉伯人的老城區之意）巷弄中探尋，Riad 或 Dar，全都隱藏在彎彎曲曲的巷弄中，從門外看起來都不怎麼起眼，推開門入內才豁然大開眼界，美麗的中庭景致、漂亮精緻的馬賽克拼磚，讓人目不轉睛，驚嘆連連。

馬啦喀什的大市集中，可以看到許多手工打造的銅器飾品，是千年流傳的手工藝。

小知識

Dar 和 Riad 之間的差異點就是中庭的規模，Dar 的中庭比較小，通常只有馬賽克砌成的噴泉，沒有種植花草樹木，並且房間數也比較少。Riad 的庭院則必會栽種花草或者橘子樹、檸檬樹等等，庭院面積相對也大很多。不過，後來被民宿業者整修過的 Dar，泰半也在中庭種了橘子樹或檸檬樹，所以漸漸有點分別不清了。

內行人在摩洛哥一定要入住傳統庭院住宅改建的 Riad，真正走進摩洛哥人的生活。

TOP 2 Experience

撒哈拉沙漠從白天到黑夜的探險

從馬拉喀什前往撒哈拉沙漠的路，足足 12 小時，沙漠團會拆成兩天來走。翻越阿特拉斯山脈，經過幾個經典的峽谷，超多電影取景的世界遺產─艾本哈杜古城，以及 IG 經典打卡場景─托德拉峽谷的蜿蜒道路。

傍晚，沙漠入口一隊隊的駱駝拉著長長的影子朝沙漠深處前進，騎駱駝進入沙漠，才算真正的踩上了撒哈拉沙漠。每一隊駱駝各有不同的目的地營區，但相同的是會在沙漠當中停下來，讓旅人享受沙漠夕陽餘輝灑落身上的療癒時刻。在放眼四周一望無際的沙堆中，牽駱駝的小伙子很神奇的總能找到營區的正確方位。

每日傍晚在沙漠入口處會看到一隊隊駱駝，準備載旅客進入沙漠中的營區。

摩洛哥著名的奢華帳蓬營區，讓旅客在沙漠中有超乎期待的奢華體驗，高級帳篷內有熱水淋浴及沖水馬桶，完全不似想像中的不方便。營區餐廳提供的晚餐竟還可以點紅酒，最感人的是沙漠中的營區竟有 wifi。

奢華營區的房間內部，富有摩洛哥風情的裝飾，還有摩洛哥帥哥迎賓。

夜晚沙漠的銀河絕對不可錯過，銀河近的好似要掉下來，美到不可思議。「我對你的思念如同撒哈拉沙漠的星星一樣。」這樣的情話只有去過撒哈拉沙漠的人才懂有多美。

撒哈拉沙漠奢華營區，透著光的帳篷，看著觸手可及的銀河，是此生最夢幻的時刻。

撒哈拉的日出是另一場專屬沙漠的重頭戲，當第一道曙光照在波紋的沙上，等待日出的人們都忍不住輕聲的發出驚嘆。曙光的顏色是粉紅色，如此溫柔，是大地在耳邊輕訴的溫柔軟語，是撒哈拉給旅人的溫暖擁抱。

小知識

當地有特殊的撒哈拉沙漠私人團，建議幾位朋友包一輛車與一位司機，不用與陌生人併團，當然人數越多越便宜，看到風景隨時可以停車，行程完全客製化，入住奢華營區，讓進沙漠不再是吃苦的行程。這是在觀光發達的摩洛哥衍生出來的獨特旅行模式。

Travel Smat

匯率：1MAD 摩洛哥迪拉姆 = 3NTD 新台幣

時差：夏季 7 小時，冬季 8 小時

交通：台灣無直飛班機。土耳其航空、阿聯酋航空轉機一次可抵達卡薩布蘭卡。建議從卡薩布蘭卡入境可以不用印花稅。

氣候：每年旺季為 9 月至 5 月，冬季的摩洛哥會下雪，撒哈拉沙漠溫差很大，白日依然有 28 度，但夜晚低溫 10 度左右，甚至有下雪的記錄。夏季太熱是淡季，撒哈拉沙漠氣溫最高可達 50 度，沿海城市氣候較舒適。

旅行預算：台灣飛摩洛哥機票平均約新台幣 4 萬元。摩洛哥的 10 天私人訂制團價格約新台幣 3,5000 元（10 人以上成行）到 50,000 元（2 人成行），價格依人數不同，越多人越便宜。增加同行人數是降低團費的第一法則。

行程洽詢： http://www.yallamorocco.com/

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來源：《行遍天下》 2018 年 2 月

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