大吉大利祈願去 宮廟咖啡有喝有保庇

拜廟還能喝下午茶？以下兩間融入廟宇特色的創意咖啡館，不但顛覆神明嚴肅形象，在此還能品味誘人甜點與手作咖啡喔

【撰文｜陳小豬、唐祖湘、楊育禎 攝影｜林茂盛、楊育禎、蔡孝如】

九天玄女廣結 NICE GUY 好人、好事、好食福祿滿滿滿

NiNE SKY 九天 ◆ 新北三峽 ◆

地址: 新北市三峽區中山路 459 巷 201 號

電話: 0963-675-913、0927-878-565

https://www.facebook.com/nineskyniceguy/

營業時間: 10:30∼22:30(週二週三公休)；平日場 / 週一到週五需預約訂位、週末場 / 週六週日現場候位

三峽有機碧螺春千層／130 元、三峽有機蜜香紅千層／130 元、義式拿鐵／70 元、呷佰利水果辣醬雞義大利麵／169 元。甜點平日場須先預定、 週末場提供現場 3∼6 款售完為止；餐點以現場菜單為主，不定期更新。

尋著陽光往山走，一邊倚著鳶山、一邊伴著大漢溪，在愈顯幽靜的林間小徑半山腰上，倏地出現三峽九鳳山無極七玄宮的牌樓，像是在神域被果香、茶香和咖啡香召喚而至的心境，在宮前栩栩如生的石雕聖尊挾道歡迎下，進入如同連接天上人間聖地的宮廟貨櫃屋 NiNE SKY 九天。

在 3 層樓貨櫃餐廳品味有香火加料的美食咖啡茶，還能一覽山林美景！

宮廟囝仔以鄉愁召換好好生活

才在斜坡踏進七玄宮廟口，就看見住持爸爸劉輦徜徉在日光下，晒著太陽揮手露出滿臉親切的笑容；身邊不停來回穿梭的劉家姐弟們，正在屋內宮裡忙進忙出，一會在吧台前手沖咖啡、一會泡著茶；一轉身又端出一顆顆每日手工限定的薄皮千層蛋糕，接著才沒一下子又鑽進廚房手炒飯麵或特製輕食。行雲流水間的這一家人，好似宮裡主祀的九天玄女各自擁有非凡神力，在宗教文化新舊傳承中，各司其職地以愛為名，來施展善念的美好生活，讓人體會到為何取九天英文名 NiNE SKY，又借其諧音 NICEGUY 的用意，「是相信心存善念的好人帶來好事、好事伴隨好食、好物的希望。」

現點現手沖的咖啡和限量千層都注入超量的愛心製作。

如此分享信念的姐姐劉錡蓁，自小和弟弟劉宥鑫在九天玄女庇護下的宮廟裡長大，成長過程中，頻受九天道母慈悲顯化的爸爸和媽媽，在建廟 42 年裡歲月裡，一同於請神、祭神、問事等等廟宇活動中洗禮。對他們而言，早已感同身受神靈濟世渡眾之心，在相信神下，更是敬佩父母。因此，笑說自己是山上孩子的姐弟倆，為了陪伴家人回到廟裡的家，於是，學設計出身的姊姊，和對咖啡有鑽研的弟弟用自身興趣的方式一手一足從無到有，親自建蓋、打造藍黃色鮮明的複合式餐飲貨櫃屋；在尚未靈通接受天命傳承宮廟事務之時，他們用雙手為到此來的有緣人們，特調一處療癒身心的幸福之所。

慈心認證的千層甜蜜

以善為本散發出的震動，用純淨的心探索生活中潛藏的人事物，於是秉持著「好人、好事、好食」初衷而努力結善緣的姐弟，感心地訴說:「希望做出的甜點餐飲都能品嚐得到在地特色。」，所以選用三峽有機茶園栽種的碧螺春、蜜香紅做為佐料製成一塊塊 40 層薄皮的千層派。而成功收服客人心和胃的還有爸爸特別取名的呷佰利水果辣醬雞義大利麵，實在夠味地令人一口接一口的健康。在在展現九天玄女法力背書下，發揮他們腦闆的狂想曲，傳承的香火不只是宮廟文化，更是色香味俱全的好情份！

三峽有機碧螺春和蜜香紅千層，交織著茶香喉韻和醇美奶香。

有拜有保庇

和 NiNE SKY 九天相連的無極七玄宮，主祀九天玄女娘娘，同祀玄天上帝、觀音大士、地藏王菩薩、濟公禪師、五路財神、福德正神等諸神明。山水靈氣氳氤下，坐擁台北盆地城市景色，左可眺望板新水庫波光粼粼、右望大漢溪北二高車水景緻，後山更規劃櫻花步道和輪胎登山步道，在好山好水好滋味中，一覽敬拜祈禱的世外桃源。

來源：《行遍天下》 2018 年 2 月

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