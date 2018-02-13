文．洪寶山 (理財周刊發行人)

二月六日深夜十一點五十分，花蓮發生芮氏規模 6.0 級大地震，四棟大樓傾塌，多處道路及大橋嚴重受損，造成十二人罹難、二七六人受傷、五人失聯的悲劇 (至二月九日截稿止)。黃金七十二小時救援時間，每分每秒都揪住全台灣人的心。

地震來了，給我們什麼啟示？每次災難發生，大家就開始咎責，造成這起悲劇的關鍵人物到底是誰？可是面對難以抗拒的天災，人們能做的真的有限。但如果每個人都盡到該盡的責任，建商負責任不偷工減料，提供安全的居住環境，至少可以減低天災的威脅。人命關天，生命無價，稍有差池，就會有多少人喪生？多少家庭破裂？

每當看到受災的同胞，總不禁會有一絲痛感，我身為人子、為人父、為人夫，看到每一個破碎的家庭都會有所感觸，一年到頭在追求名利的我們，似乎也該想想，平安才是人生最大的財富。

所以我主張理財、理善、理健康，如果您今年這三樣都平安，那恭喜您是富有人。

過年了，值此時刻好好檢視自己的財富。理財，是否在市場上能夠不追高殺低、掌握投資趨勢，為自己創造財富？理善部分，是否發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，幫助他人，或是將自身的財富與人分享？其實很簡單，只要能日行一善，一年就能行三百善，積善成德，就有機會改變命運。最重要的就是理健康，是否為自己的健康儲存本錢？有規律運動嗎？是否吃健康飲食？以上「三理」都做到，才有富足人生，而富足人生的基礎就是平安。

耶穌復活後向門徒顯現時第一句話講的就是：「願你們平安！」可見平安有多重要。耶穌所講的平安，指的是超性的、內心的平安，而不單指身體平安。星雲大師也說過：「人可以轉苦為樂，所以佛教有很多轉苦為樂的梵文。」樂就是能自在、安心、平安，獲得歡喜，獲得逍遙，覺得這個人生很有意義。

人生要追求的東西很多，尤其台灣人特別勤奮，也特別忙碌，但積極度日的同時也該想到平安，工作平安、休閒平安、自己平安、親友平安……，財富只有在平安的前提下才有意義，最重要的追求應該是平安，只有平安才是獲得快樂與幸福的保證。

過年了，祈求大家平平安安過好年。

來源：《理財周刊》 912-913 期

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