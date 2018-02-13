【異動股】機場航運板塊再度走強 白雲機場(600004-CN)漲超4%

早盤，機場航運再度走強，白雲機場(600004-CN)漲4.24%報15.97元，中國國航(601111-CN )漲2.15%報12.84元，吉祥航空 (603885-CN)、南方航空(600029-CN)漲超2%，東方航空(600115-CN)漲1.33%報15.83元，春秋航空(601021-CN)、中信海直(000099-CN)等集體拉升漲逾1%。

消息面上，核心空港迎供需逆轉，短期受益航線票價放開、油價下跌、人民币升值以及春運旺季行情。

首先，民航新政推動供給側改革，民航新政計劃從17年冬春航季開始，對航班時刻安排進行運行總量控制和航班結構調整，航空未來將逐漸收縮供給，在航空客運需求預計未來5年還將保持兩位數增長率的背景下，核心空港有望迎來供需大逆轉，行業客座率及客公裡收益水平提升在望。

另外，航線票價大幅超預期;近期國家發改委、民航局發布關于進一步推進民航國内航空旅客運輸價格改革有關問題的通知，《通知》對航線調整範圍以及航季調整數量的改革力度均大超市場預期。根據測算，在中性假設(5年提到目标票價)下，三大航平均年化增厚稅後利潤為：南航21.1億元、東航16.5億元，國航22.6億元，對應17年業績彈性分别為南航31%、東航24%、國航23%。

其次，國際油價方面，上周布倫特原油價格下降8.1%，油價大幅下降利好航空。另外，春運自2018年2月1日開啓，官方預測今年春運航空旅客量預計同比增長10%，繼續保持高增長態勢。春運將呈現“節前平穩節後旺”的特點，曆史數據顯示，春運數據向好，預示全年行業需求向好，春運旺季下航空業供需改善將帶來的行業運營改善。

此外，人民币升值對沖航油成本驅動業績提升人民币升值啓動時點或將臨近。航空業無疑被認為是人民币升值的最大受益者之一。衆所周知，航空行業屬于典型的外匯負債類行業，尤其是負債，航空公司有大量的航空器材融資租賃負債，每年需支付一定數量的利息費用和本金。航空公司外币負債比例高，人民币升值會造成一次性的匯兌收益;同時，也使進口的航油價格下降，由于燃料費用占航空公司總成本的30%左右，因此，人民币升值會降低航空公司的成本。人民币升值除了使航空公司能夠一次性獲得相關的匯兌收益外，還由于航油進口價格的下降以及租賃成本的降低而受益，根據相關的資料顯示，人民币每升值1%，航空公司毛利率提高0.5%。

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