港股收復百天點 進迫三萬點

美國股市連升2日，帶動港股今早高開390點，其後升幅擴大並收復100天平均線(29635點)，恆生指數最新報29940點，升480點，國企指數最新報12157點，升257點。
股王騰訊控股(00700-HK)最新報423.6元，升3.4%，其他科技股方面，易鑫集團(02858-HK)最新報5.69元，2.5%，閱文集團(00772-HK)最新報73.2元，升0.2%，雷蛇(01337-HK)最新報3.01元，升2%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.89元，升2.3%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.59元，升2%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.28元，升2.6%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.26元，升2.9%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報82.3元，升3.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.15元，升1.1%，中國太平(00966-HK)最新報28.8元，升3.2%，中國財險(02328-HK)最新報15.12元，升1.8%。
金融股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報80.1元，升0.9%，恆生銀行(00011-HK)最新報177元，升0.3%，香港交易所(00388-HK)最新報265.8元，升3%，友邦(01299-HK)最新報61.1元，升1.8%。
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