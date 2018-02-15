〈狗年產業景氣展望〉全螢幕智慧手機成王道 催生今年市場新機會

研究機構 TrendForce 認為，全螢幕手機、雙鏡頭將成今年手機主流規格；工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK) 也指出，今年將是全螢幕智慧手機時代，因外觀設計改變連帶使零組件也必需重新設計，將有助產生新的市場機會。

TrendForce 強調，在這波全面屏商機中，台灣在顯示模組、感測模組等都已具有堅實的基礎，可藉此機會積極掌握商機。

工研院 IEK 表示，全螢幕手機在今年將全面從高階擴散至中階智慧手機，為騰出更多的空間給螢幕，原先互相獨立且各自主導的產業將被迫進行某種程度的整合，例如指紋辨識嵌入至面板模組中，甚至有機會由目前持續發展的 Under display Integration 進一步發展至 In-Display Integration (整合至面板製程當中)。

IEK 認為，對其他零組件極小化的要求，則將提高生產難度且進一步墊高成本，因外觀設計改變也將使零組件需重新設計，不論是生產工藝精進或是新樣貌零組件，都有助產生新市場機會，也讓零組件市場的價格及供需呈現更良性的互動。

IEK 分析師呂珮如表示，預估今年全球手機出貨約 19.6 億支，年增 2.2%，其中智慧手機約 16.4-16.7 億支，年增 5-7%；TrendForce 調查顯示，去年全球智慧手機生產總數達 14.6 億支，年增 6.5%，預估今年全球智慧手機生產總數 15.3 億支，年增率收斂到 5%。

TrendForce 指出，去年中國手機品牌延續 2016 年強勢成長力道，帶動全球智慧手機生產總數年增 6.5%，今年因既有智慧型手機市場需求動能弱化，下游手機品牌商銷售成本壓力受到上游零組件價格不斷攀升的影響，預估今年全球智慧手機生產總數年增率收斂至 5%，為近年來低點。

TrendForce 表示，今年智慧手機的發展將持續以提升使用者感受為主，包含 18:9 全螢幕、雙鏡頭、前鏡頭搭載廣角鏡頭、導入 AI 人工智慧的應用等。

在生物辨識方面，受限當前技術門檻，除 iPhone 將繼續採用 FaceID(人臉辨識) 外，其餘各大智慧手機在上半年都將維持傳統電容式指紋辨識為主，預估搭載螢幕下指紋辨識或是 3D Sensing 的手機要到下半年才較具備大規模量產的能力。

呂珮如強調，今年在智慧手機潮流技術趨勢上包括全螢幕、雙鏡頭、AI、指紋辨識、無線充電等，對台廠相關供應鏈來說具有正面效益。

呂珮如認為，中國手機品牌崛起，包括華為、OPPO、小米、VIVO 等手機廠都朝向中高階市場移動，中國手機廠與台灣供應鏈關係緊密，手機也導入更多的主流趨勢技術，對台廠供應鏈是正面效應，至於台灣手機廠，在技術及品質、創新上仍具有優勢，必須靠技術及行銷拉高出貨。

宏達電 (2498-TW) 出售部分手機代工團隊給 Google 後，董事長王雪紅一再強調，不會放棄手機，新旗艦機也在準備中，日前宏達電宣布與 Google 完成 11 億美元合作，第 1 季將有逾 300 億元的業外收益挹注，王雪紅率隊親征 MWC，市場傳出，將可望發表中階手機，但 U12 旗艦機則將另名擇期發表。