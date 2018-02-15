遊樂園走春去 一張表搞懂北中南樂園優惠

今年春節僅有六天，許多人選擇留在國內過年，各大主題樂園趁勢推出優惠活動，吸引民眾前往走春，樂園除了推出狗年春節特惠專案外，透過樂園聯名卡、電子票證 (悠遊卡、愛金卡、一卡通等)，也能享有購票優惠，消費者可多方比較，不僅闔家玩得開心，娛樂開銷也能省很大。

Money101.com.tw 金融比較網表示，全台共有 24 家主題樂園，祭出的優惠特色一籮筐，包含生肖屬狗遊客買一送一、10 歲以下兒童免費、第二人 1 折等等。

「北部地區」的「六福村」，全年 (2016 年) 遊園人次多達 143 萬人，為台灣唯一開放式野生動物園，園內多達 70 種、數量逾千頭的動物，加上多座刺激的遊樂設施，吸引不少人參觀遊玩。即日起到 3 月 25 日，民眾身著紅色、紫色、黃色衣服，就享優惠價 599 元，下午 1 點後才入園再折 100 元，只要 499 元；在網上也可選購「甜蜜情侶套票」999 元，須現場親吻 10 秒才能取票；「兩大一小家庭票」只要 1399 元。另外，刷「中信六福生活美學聯名卡」全年享全票 75 折優惠，限購 4 次，生日當月還能免費入園 1 次。

「野柳海洋世界」，除夕到初五，生肖屬狗的民眾，門票享有買一送一的優惠，可與親朋友好友一同入場觀賞海豚、海獅的表演，以及在全長 100 多公尺的海洋生物展示館，盡覽 200 多種的海洋魚類，是寓教於樂的好選擇。

如果想到森林呼吸芬多精，春節期間恰好也是烏來山櫻花盛開的季節，「雲仙樂園」到 3 月底前，推出春櫻一日悠遊券，包含纜車、櫻花餐以及活動三選一 (射箭、漆彈、划船)，每人只要 598 元。

「小人國主題樂園」與鄰近「郭元益糕餅博物館」合作，只要購買小人國門票，就可免費參觀郭元益糕餅博物館；如果先購票進入郭元益糕餅博物館，則可享小人國門票特價 399 元 (原價 799 元)。

擁有全台首創 750 坪室內滑雪場的「小叮噹科學主題樂園」，春節期間由原本票價 500 元，優待為 350 元，到 2 月 28 日前，當天壽星免費，讓家長與小孩一同玩雪。另外，春節期間也推出號稱全國第一大的真人夾娃娃機，以酷炫噱頭吸引遊客。

「中部地區」的「麗寶樂園」自初一到初五，10 歲以下小孩免費進場，需搭配一名購買 750 元的成人入場；持有玉山麗寶聯名卡的卡友，票價享 6 折優待，折扣後為 480 元；以悠遊卡購票，享 650 元優惠。麗寶 OUTLET MALL 也可免費進場逛街，單筆消費滿 3000 元換抽獎券，獎項包含奧迪 A1 等多種獎項。

「劍湖山世界」，現在只要持悠遊卡結帳，兩人只要 888 元，或是愛金卡嗶卡，兩人套票為 899 元，相較優惠價 699 元，還要划算。

「南部地區」的，同樣以 OUTLET MALL 為主打，到 2 月底前於官網購票，享三人套票 73 折，優惠價為 2099 元，再贈送春節筆記本 3 本。以新光義大聯名卡、美國運通卡購票享全年 85 折優惠。

「8 大森林樂園」位於屏東潮州，初一到初五 7 歲以下小孩免費，至於成人票價，也祭出新春優惠價 299 元，再送 50 元消費券。8 大森林樂園今年首次結合「屏東農往直前發展協會」推出【儂情好旺－屏東農產嘉年華】，要讓全台的民眾認識屏東農產的特色及亮點，除了暢遊 8 大森林樂園、拜訪文創市集，更可品嚐潮州地方小吃特色。