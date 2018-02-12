越秀交通(01052-HK)料中部地區業務雙位數增長 正商併購項目

越秀交通基建(01052-HK)今日公佈2017年度業績顯示，天津津保高速項目日均收費車流量同比下跌9.6%，日均路費收入亦同比下跌8.6%。副董事長兼總經理何柏青稱，該下跌主要由於京津冀地區去產能、環境治理力度加大及車輛限行等因素導致，但該跌幅不會再繼續擴大，已基本保持穩定。另外他預計今年中西部地區項目表現突出，可錄得雙位數增長；而沿海地區項目亦可保持穩定水平。

併購方面，何柏青指目前已有具體項目在推進中，而公司物色併購項目較為嚴格，要「優中選優」。他強調公司十分重視併購對投資機構評級的影響，同時亦綜合考慮自身負債率、流動性因素以及確保股東分紅等。而隨著中部地區製造業升級，公司較看好大武漢經濟區、長株潭（長沙、株洲及湘潭）等勞動力流入地區的項目。公司董事長朱春秀續指，中部崛起和粵港澳大灣區帶來優質併購機會，預計公司今年內會有好消息。

此外，何柏青指，公司目前融資方式較為多元化，未來會結合公司發展需要採取融資方式，以期將財務成本降到最低。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)