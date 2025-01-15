祥碩溢價170%併購Techpoint 共斥資3.9億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-15 18:40

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高速傳輸介面業者祥碩 (5269-TW) 今 (15) 日召開重訊記者會，宣布以每股 20 美元併購 Techpoint, Inc.(東京證券交易所股票代碼 6697) 全數股權，以 Techpoint 今日收盤價 1160 日圓為推算，溢價幅度約 170%，共斥資 3.9 億美元，預計今年第二季至第三季交割完成。

祥碩指出，此次將收購 Techpoint 的所有已發行股份，包括日本存託股份 JDS 的普通股，對應的完全稀釋後股權價值約 3.9 億美元。此交易已獲得祥碩董事會和 Techpoint 董事會的一致核准。

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祥碩總經理林哲偉表示，收購 Techpoint 是公司策略發展中的關鍵一步，將擴展祥碩的業務組合並加速獲利成長。Techpoint 團隊在車用和安防產業建立領先的影像連接技術，與祥碩的高速傳翰解決方案相輔相成，期待與 Techpoint 團隊的人才密切合作，共同創新，推動技術進步。

Techpoint 總栽兼執行長 Hiro Kozato 表示，很高興能夠達成協議，並相信這將為股東創造長遠償值，並支持 Techpoint 的長期成功。祥碩將成為 Techpoint 未來重要的合作夥伴，提供更大的平台和更豐富的資源，強化營運動能，預期祥碩與 Techpoint 的結合對兩方的客戶、員工和供應商等利害關係人而言皆能帶來正面效益。

祥碩計畫以帳上現金作為此次交易資金來源。在獲得所需各國主管機關核准並滿足其他慣常的交割條件，包括獲得 Techpoint 股東會核准後，交易預計將於 2025 年第二季或第三季初完成。作為交易的一部分，Techpoint 的日本存託股份將停止在東京證券交易所交易，Techpoint 將成為祥碩的全資子公司。