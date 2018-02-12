縱橫遊2017/2018首九個月業績虧轉盈

財務摘要

截至 12 月 31 日止 9 個月 2017 2016 千港元 （未經審核） （經審核） 收益 330,567 282,583 銷售旅行團 324,533 276,817 銷售自由行產品的差價收入 1,461 2,215 銷售旅遊配套相關產品及服務的差價收入 4,573 3,551 毛利 47,673 40,573 期內溢利 /(虧損) 及全面收益 /(虧損) 1,460 (12,560) 每股基本盈利 /(虧損)（港仙） 0.36 (4.12)

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 2 月 12 日 - 香港領先旅行代理商 WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司（「縱橫遊」及其子公司：「集團」；股票編號：8069）公佈截至 2017 年 12 月 31 日止九個月的業績。

業務回顧

截至 2017 年 12 月 31 日止九個月，本集團收益錄得約 330.57 百萬港元，較 2016 年同期增長 17.0%，乃主要由於以下原因所致：

- 相較 2016 年同期，截至 2017 年 12 月 31 日止九個月的旅行團銷售有所增長，參團人數增加 16.1%，尤其是 2017 年 4 月復活節假期期間正值日本櫻花開花期；及

- 截至 2016 年 12 月 31 日止九個月，日本旅行團銷售首先受到 2016 年 4 月發生的熊本地震的不利影響，其時本集團的日本九州旅行團於 2016 年 4 月 15 日至 2016 年 6 月 27 日期間全部暫停，而其後於截至 2016 年 6 月至 2016 年 10 月期間，日圓 (「日圓」) 兌港元出現升值，客戶著眼於本集團的日本旅行團團費，令期內需求（尤其是於 7 月及 8 月之暑假月份）有所減少。

由於收益增加，加上於截至 2017 年 12 月 31 日止九個月並無產生上市開支，本集團溢利虧轉盈，錄得 1.46 百萬港元，去年同期則虧損 12.56 百萬港元。

未來前景

本集團將繼續致力以下列方式驅動業務表現及增長：

- 不時推出新路線（包括與航空供應商合作開發包機航程及╱或包機航線）、行程、活動及酒店住宿，為客戶提供全新及╱或更佳的旅遊體驗；

- 進一步進行一系列大型升級以提升本集團的綜合網上銷售平台，使該平台最終能滿足本集團客戶大部分旅遊需要，成為一個容易使用及詳細實用的一站式平台；

- 促進營銷工作，使用數碼營銷及與代言人的合作，提升本集團品牌的知名度，令產品更受歡迎；及

- 開拓可創造經營協同效應的投資機遇。

展望未來，董事預期，本集團截至 2018 年 3 月 31 日止年度的整體財務表現，將受惠於影響本集團去年經營的不利因素（即天災及日圓兌港元升值）及非經常性上市開支不再出現，而有望持續改善。本集團正實施適當的系統升級，以防止網絡攻擊，並將繼續加強其系統的安全性以保護其顧客的資料及隱私。

有關縱橫遊控股有限公司

縱橫遊於 1979 年 6 月創立，以「縱橫遊」品牌在香港從事旅遊服務業達 39 年，為香港歷史悠久且享負盛譽的旅行代理商之一，主要業務是提供以日本遊為主打的外遊旅行團，亦為客戶提供周全的旅行方案，包括自由行產品及其他旅遊配套產品及服務。

目前集團合共擁有 4 間分店，分別位於銅鑼灣、尖沙咀、旺角及沙田，亦會於網上銷售平台銷售產品及服務、透過 MICE 旅遊部門銷售為客戶定製的旅行團，以及向香港及澳門的其他旅行代理商銷售旅遊產品。

根據行業調查報告，按 2015 年日本旅行團旅客人數計算，集團是香港第二大旅行代理商，而按 2015 年外遊旅行團旅客人數計算，集團於提供外遊旅行團的香港旅行代理商中排名第八。