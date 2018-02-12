上海證大(00755-HK)擬1.268億元出售海南新世界發展全部股權

上海證大(00755-HK)公布，2018年2月12日，公司與海南江越實業發展有限公司訂立買賣協議，公司擬1.268億元人民币向海南江越實業出售海南新世界發展有限公司的全部股權。預期自出售事項獲得未經審核收益約4437萬港元，出售事項所得款項淨額將約為1.267億元人民币，將用作集團的一般營運資金。

于公布日期，出售公司為該公司的間接全資附屬公司，主要資産為位于中國海南省海口的海墾國際金融中心，約1.57萬平方米辦公及商業區及160個停車位組成的物業。于2017年11月30日，該物業的估值約為1.708億元人民币。

據悉，買方海南江越實業主要從事物業開發及銷售、土地及私人樓宇租賃、商業信息咨詢、休閑農業及旅遊開發。

公告稱，集團鑒于出售公司連續地出現虧損及該物業的位置不屬于集團未來將主要開發的地區，出售事項將是集團把出售公司的投資變現的良機，令集團能夠投入更多資源及精力開發其他進行中項目，發掘主要發展地區内的其他前景較好的投資機遇。

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