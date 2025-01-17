5個月來最慘！失去陸最大智慧手機廠商地位 蘋果崩逾4%市值蒸發4.8兆

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-17 08:50

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蘋果 (AAPL-US) 周四 (16 日) 收跌 4.04% 至每股 228.26 美元，創去年 8 月 5 日以來最大單日跌幅紀錄，市值一夜蒸發 1445 億美元(約 4.8 兆台幣)，因市調機構 Canalys 當日發布的最新數據顯示，蘋果去年失去中國最大智慧手機廠商的地位，被本土競爭對手 vivo 和華為超越。

蘋果去年在中國的出貨量下滑 17%，創下在中國市場史上最大年度銷售降幅，且去年每季均出現衰退，其中第四季下滑 25%，而華為、小米、OPPO 等本土品牌手機出貨量年增率則大幅成長。

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全年數據顯示，vivo 去年以 17% 的市佔率在中國市場居冠，其次是華為的 16%，蘋果則以 15% 排名第三，顯示蘋果在全球最大市場之一正面臨來自當地廠商日益加劇的銷售壓力。

Canalys 分析師說：「這是蘋果在中國市場表現最差的一年，蘋果的高端市場地位面臨多重挑戰，華為持續推出旗艦產品、高價位領域國產折疊手機普及，以及小米和 vivo 等 Android 品牌靠著技術創新不斷增強消費者忠誠度。」

此外，去年中國智慧手機市場出貨量年增 4% 至 2.85 億支，在經歷兩年下滑後復甦向上。Canalys 資深分析師 Toby Zhu 說：「中國智慧手機市場在 2024 年表現出非凡的活力，四個季度都在穩步復甦。」

去年第四季，在政府補貼和年終促銷推動下，中國智慧手機市場出貨量年增 5% 至 7740 萬支，而蘋果在此傳統銷售旺季裡的出貨量為 1310 萬支，勉強守住市佔率寶座，但由於華為等中國本土品牌競爭加劇，蘋果的出貨量大幅年減 25%。

Canalys 研究經理 Amber Liu 說：「儘管蘋果及 iPhone 16 系列新機在第四季保持榜首，但面臨到來自中國國產旗艦設備越來越大的競爭壓力。除靠季節性促銷來推動銷售外，蘋果還透過管道管理改善零售體驗、提供以舊換新計畫和擴大零利率分期付款計畫的覆蓋範圍，以增強其高端競爭力與留住客戶。」

知名蘋果供應鏈分析師郭明錤周一 (13 日) 預估，今年上半年 iPhone 出貨量將年減 6%，其中第二季降幅最大，因「Apple Intelligence」尚未在中國推出，未能刺激 iPhone 的需求成長。