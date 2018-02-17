〈狗年企業徵才〉電商業廣發英雄帖徵才數百人 3類職缺最多

為強化網購平台，農曆年後各大電商業者將大舉招兵買馬搶人才，東森 (2614-TW) 今年將陸續開出約 400 個職缺，富邦媒 (8454-TW) 今年徵才人數逾百人，網家 (8044-TW) 也表示持續有缺額釋出，電商徵才則將以網購行銷、倉儲物流和技術研發人員職缺最多。

東森購物與韓國現代購物、KBS 電視台深入合作，因此需要精通各國語文的商務人才，職缺涵蓋高階主管秘書、採購人員等；保健事業體為東森的新創事業，則需要業務、產品營養師等。

另一方面，東森購物將在台北和台中擴大電話行銷團隊編制，而高雄將新設電話行銷據點；同時，為提升資訊系統廣徵各類工程師，例如系統專案、iSO 資深開發人員、資深軟體開發和自動化測試工程師等。

而東森集團電商事業群在併購草莓網後，需要更多具跨境電商經驗的人才，包括網路行銷、網頁設計師、網路商品企劃、網站企劃和系統分析師等皆有職缺；此外，東森電視購物第 2 季將前進校園尋找新一代購物專家，將對製作人、美術指導、剪輯師和主控工程等專業人員過大編制。整體來看，東森購物將陸續釋出共約 400 個職缺。

富邦媒表示，因應電子商務擴大營運與北中南倉庫建置，今年重點徵才主要為網路購物經營、物流倉儲專才和軟體開發工程師三大類別，包含商品開發、行銷企劃、倉儲管理、配送管理、網站系統、大數據平台、APP 程式開發等職務，從一般專員到管理職皆全面開放，目前在人力銀行上釋出的職缺項目就已超過百項，預估今年徵才人數逾百人以上。

而為因應數位人才龐大需求，富邦媒除了徵才，已規畫與工研院合作參與政府舉辦的 RAISE 計畫 (重點產業高階人才培訓與就業計畫)。

網家則說明，今年 PChome 集團將廣徵包括倉儲物流、商品營銷、技術研發、營運管理等四大主要職缺，當中又以倉儲物流和技術研發人員職缺最多。

另一方面，PChome 集團已連續數年與十多間國內大專院校推動產學合作，合作系所包含行銷、企業管理、流通管理、資訊管理和多媒體設計等，每年度的實習專案都會因應產業動態及集團策略所需有不同的調整，透過全方位實戰經驗，藉此培養更多電商人才。