熱門股─乾杯雞年飆漲近8成 展店動能帶動後市樂觀

興櫃餐飲公司乾杯 (1269-TW) 雞年漲幅高達 79%，封關日收在 163 元，隨著展店動能持續發酵，未來股價續創高可期。

乾杯表示，進入狗年後仍將穩健拓展版圖，除 1 月已新開 3 家店，2 月也陸續開出乾杯重慶新光天地店和廣州太古匯店，在台灣以多品牌擴大市占，而在中國正擴大布局燒肉品牌。

乾杯 1 月展店 2 家，包括夏威夷人氣漢堡「KUA` AINA」台北微風信義店和日本自助式烏龍麵始祖「宮武讚岐烏龍麵」台南南紡店。

進入 2 月後，看準農曆春節和情人節聚餐商機，乾杯集團旗下的老乾杯、黑毛屋、八兵衛均推出「春節套餐」，老乾杯也推出「情人節套餐」搶攻甜蜜商機；乾杯燒肉居酒屋更從 2 月起更換新菜單，藉高品質食材引來新客群。

另一方面，乾杯也持續拓展中國新據點，乾杯重慶新光天地店與廣州太古匯店分別於 2 月 1 日和 2 月 9 日開始試營運，目前在一線城市上海、廣州和深圳均已設有據點。

乾杯集團旗下共計 7 個餐飲品牌，海內外共 55 家分店，其中乾杯共有 21 家店、老乾杯 11 家、黑毛屋 5 家、一風堂 8 家、八兵衛 2 家、宮武讃岐烏龍麵 6 家，以及 Kua Aina 2 家，其中，海外分店以乾杯、老乾杯兩大品牌為主。