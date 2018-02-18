金融業夢幻跳槽名單 「三金」為首選

打算在年後跳槽嗎？根據 yes123 求職網調查，今 (2018) 年年後潛在「跳槽族」高達 811 萬人，是 9 年來的新高；其中，金融業以「國泰金」、「富邦金」、「中信金」三金為跳槽首選。

每年過年後離職率大增，yes123 求職網調查顯示，有高達 9 成、90.3% 的上班族在農曆年後「想換工作」，比例不但略高於去年的 88.9%，更創下 9 年以來新高；若以全國受僱就業者 898.5 萬人估算，潛在的「年後跳槽族」高達 811 萬人。

對於想換工作的主因，「不滿意薪水」以 54.4% 高居冠軍，既然希望有更滿意的收入，對於新公司開出的月薪，年後跳槽族平均希望能比現在領的增加 10.6%，但如果「老東家」要慰留，希望的加薪幅度平均是落在 15%。

yes123 求職網調查發現，金融產業夢幻跳槽名單中，以「國泰金」、「富邦金」、「中信金」為首選。

其實，金融業因應金融科技發展，確實大舉釋出徵才訊息，以公股行庫來說，八大公股行庫將展開 3 年來最大規模的徵才活動，估計光是上半年，徵才人數就超過 2000 人，合計今年全年徵才規模上看 4000 人。而徵才項目中，以法遵、資訊人才最受歡迎。

民營銀行每年年後約 3 月底、4 月，也都會啟 MA 儲備幹部招募計畫。中國信託「MA 計畫」最先起跑，今年預計招募 50 位菁英，3 月起至臺灣各大學院校舉辦招募說明會，並前進美國、日本等中國信託海外分支機構舉辦「MA 計畫」海外甄選活動，選才條件列出：通曉日、印、菲、泰、越等語言、並具「高移動性、高適應力、高企圖心」三高特質，期望延攬更多海內外不同領域、國籍的跨界菁英加入中國信託。

職場上，雖然也有不少比金融業 MA 起薪還高的職缺，但多屬工程師、醫生、律師、機師等理工科族群，文組及商學院學生較難有機會，金融業的 MA 便成為想要快速獲得年薪百萬的一個選擇。

若想要搶到金融 MA 的金飯碗，因為金融業是高度管制的產業，因此，學歷、語文能力、證照將是重要「敲門磚」，另外，金融業近年重視金融科技與法遵的前提下，若能具備此專業能力，也是一大加分。

至於求職者要怎麼選擇公司，除評估薪資福利，求職者若將外派或海外工作納入職涯規畫與發展的選項，各家金融機構在海外的布局就需要格外關注，尤其近年來政府帶頭打亞洲盃、新南向布局，預期本土金融機構不論是民營或是公股銀行，可預期將有越來越多海外發展機會，相較下甚至有機會比在外商銀行擁有更多的外派或海外輪調機會。