〈狗年企業徵才〉8大行庫將徵4000人 3年來規模最大 法遵、資訊人才最夯

8 大公股行庫今 (2018) 年將展開 3 年來最大規模的徵才活動，合計全年徵才規模高達 4000 人，其中因應金融科技發展和法遵規範趨嚴等，徵才項目中，江以法遵人才、資訊人才最為搶手。

適逢退休潮和金融科技趨勢到來，各大公股行庫今年擴大徵才，其中上半年徵才人數以華南銀行徵 460 人最多，全年估計徵 700 人；其次為第一銀行 410 人，兆豐銀則估徵 350 人，臺灣銀行、合作金庫庫銀行則徵 300 人，土銀、臺企銀至少徵 200 人。

其中徵才項目部分，金融業為了反洗錢需求，擴充資訊系統，使得資訊類人才需求大增，根據各大公股行庫徵才項目中，除了招募一般行員、理專之外，包括臺銀、兆豐銀、華南銀行等均分別招募法遵、資訊等相關人才。

為了獵才，各大公股行庫也喊出加薪，其中基層人員「超有感」。由於今年蔡英文力挺低薪族，鼓勵企業對基層員工加薪，其中第一銀行首先響應，除了跟著公務員加薪 3% 之外，特別將基層員工起薪拉高，最高加薪 11%。

而華南銀行、彰化銀行同樣針對基層行員加薪，幅度超過 7%。根據彰銀董事會通過的加薪案中，4 月起全體 6500 位行員平均加薪 3.31%，其中又以 7 職等以下者，固定加薪 1200 元最多；華南銀也配合公務員加薪，今年首度祭出平均加薪 3% 的專案調薪，其中對於基層行員加薪幅度更加碼達近 7%。