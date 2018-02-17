〈狗年企業徵才〉5大壽險獵才逾2萬人 2類人才需求最大

保險商品市場去 (2017) 年暢旺，帶動保險業者今年大舉徵才，國壽預計徵才 5000 人、富邦人壽徵 6000 人、新光人壽 3000 人、南山人壽 6000 人、台壽則要徵 3000 人，前五大壽險公司今年就將徵才超過約 2 萬人，除廣增業務員，金融科技與法遵防制洗錢人才需求最大。

在台灣一片低薪潮之下，壽險業祭「高薪」吸引年輕人加入業務團隊，甚至喊出「年薪百萬」當誘因。國壽表示，平均年齡 30 歲的壽險顧問，經過訓練，很多人進入公司二年以內，年薪就可達百萬元，符合青年世代成功代表定義。國壽預計招募業務員 5000 人，並強調每年會加薪，向有意加入保險界人才招手。

富邦與新光人壽也分別募集保險經紀人與儲備幹部，工作內容主要是提供金融服務並負責保險商品的販售內容。

近年壽險業者人才有年輕化的趨勢，30 歲以下年輕人才對國壽、富邦壽等業者而言是重要資產，國壽近兩年新進人員，30 歲以下比重約六成，而整體業務員年紀在 30 歲以下者大約兩成；富邦人壽新進業務員中 30 歲以下年輕人就占 64%。

南山人壽的「新秀輔訓計畫」，今年將徵業務員 6000 人，對於新人還安排 9 個月、22 種課程、近 200 小時的訓練，並提供新人每月最高 2.6 萬元的財務補助方案，藉此幫助新人安心學習。該計畫施行之後，新人的首年度月薪平均近 5 萬元。

台灣人壽目前業務員約 8000 多人，業績貢獻度約占 13.5%，今年預計增員 3000 人，目標總業務員人數希望突破 1 萬人。

保險公司近年積極發展 AI(人工智慧)，用於更為便捷的核保、理賠，徵才除了擴增業務員，數位金融、數據分析、資訊安全、防制洗錢及打擊資恐、資訊、投資、精算、業務行銷企劃、業務儲備幹部等人才需求最大。