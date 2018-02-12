宏達電雞年跌幅逾2成 盤中守60元關卡

宏達電 (2498-TW) 去年營收創 2005 年來 12 年新低，法人預估全年虧損恐超過 1 個股本，統計雞年股價跌幅逾 2 成，上周五盤中一度跌破 60 元，今 (12) 日農曆年封關日交易，股價力守 60 元關卡價。

宏達電第 3 季稅後淨損 31 億元，每股稅後淨損 3.8 元，連續 10 季都呈現虧損；累計前 9 月稅後淨損 71.02 億元，每股淨損 8.64 元。

宏達電去年第 4 季合併營收 157.46 億元，較第 3 季 157.06 億元略增，合計全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低，法人預估第 4 季恐仍難逃虧損，全年虧損恐逾 1 股本。

宏達電今年 1 月合併營收 34 億元，月減 15.32%，年減 27.03%，再探去年 8 月來、近 5 個月低點；今年第 1 季相繼有 VR 一體機 VIVE Focus 出貨、U11 EYEs 及 HTC U11 + 豔陽紅新色上市開賣，新機上市有助營運表現，另外，與 Google 完成 11 億美元合作協議，將在首季入帳，將大幅挹注業外表現。

宏達電在雞年開紅盤日收在 78.3 元，年初最高價 83.8 元，但一整年下來大致上仍是下跌的走勢，上周五則一度在盤中下滑至 57.8 元，跌幅逾 3 成，今日封關，股價以 60.1 元小紅開出，盤中一度小翻黑後再翻紅。