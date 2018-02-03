〈觀察〉Google資金及時雨 宏達電衝VR與5G力拚再起

宏達電 (2498-TW) 從 2014 年第 2 季以來持續虧損，統計到去年第 3 季累積稅後純損已達 335.55 億元，智慧手機銷售仍無法有效回升，去年難逃虧損；與 Google 在去年 9 月簽署的合作協議已正式生效，11 億美元將在今年第 1 季入帳，這筆錢，對目前仍處燒錢的 VR 布局，可說是一場及時雨，有助衝刺董事長王雪紅所說的未來 5G 殺手級應用產品，力拚再起。

宏達電連年虧損，智慧手機賣不好，還要支應 VR 開銷，在收入減少下，等同是要靠著老本來支撐，雖然董事長王雪紅看好 VR 發展前景，但是 2 年多下來，對營運上的助益仍相當有限，VR 何時可讓市場接受，目前還是個未知數。

研發、創新要錢，行銷也要錢，Google 這筆 11 億美元 (約 321 億元) 入帳，不僅是財報上轉虧為盈，在資金的運用上也可以有更多的靈活及彈性，幫助宏達電度過 VR 大爆發前的紮根布局時期。

宏達電展示模擬 5G 環境的手機下載速度高達 809.58Mbps。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

王雪紅發給員工的信中強調，智慧型手機將是消費者接觸 5G 的第一步， VR、AR、AI 將會是 5G 時代中真正的殺手級應用，她更提出「VIVE Reality」願景，強調 HTC 要領先業界實現 VR、AR、AI 的願景。

事實上，從宏達電近日的動作，包括在中華電 5G 國家隊成立大會上展示模擬 5G 環境下的 5G 手機，還有今年積極放大行銷力道的 Vive，各種作為都可看出強烈企圖，要在智慧手機、VR 產品上跟上 5G 浪潮，力拚重返榮耀。