宏達電1月營收下探5個月低點 尾牙席開243桌、首獎現金20萬

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布 1 月合併營收 34 億元，月減 15.32%，年減 27.03%，再探去年 8 月來、近 5 個月低點；今日晚上年終晚會登場，董事長王雪紅率一級主管共同出席，席開 243 桌，總獎項價值近 900 萬元，最大獎為現金 20 萬元。

宏達電今年 1 月相繼有 VR 一體機 VIVE Focus 出貨、U11 EYEs 及 HTC U11 + 豔陽紅新色上市開賣，但新機效應未充分反應，造成 1 月營收再往下探，但新機上市仍有助首季的營運表現，另外，與 Google 完成 11 億美元合作協議，將在首季入帳，將大幅挹注業外表現。

宏達電今日舉辦 HTC 2017 年終晚會，董事長王雪紅、董事卓火土、智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨、偕同一級主管們共同出席，席開 243 桌，會中將抽出近 3000 個獎項，總價值近 900 萬元，其中最大獎為 20 萬元現金。

宏達電第 3 季稅後淨損 31 億元，每股稅後淨損 3.8 元，連續 10 季都呈現虧損；累計前 9 月稅後淨損 71.02 億元，每股淨損 8.64 元；去年第 4 季合併營收 157.46 億元，較第 3 季 157.06 億元略增，合計全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低，法人預估第 4 季恐仍難逃虧損。