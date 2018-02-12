美股閃崩黃金不漲反跌 分析師說是這3大原因造成

分析師表示，黃金在美股閃崩不漲反跌，主要原因在於 ETF 投資者賣黃金抵消股市虧損、套現追加股市保證金、美元近日反彈。另有 3 大理由看好黃金未來走勢，1300 美元附近為「買入」機會。

傳統觀點認為，在市場波動劇烈，道瓊工業平均指數下跌 3-4 位數點數，美國主要市場進入修正區域後，投資者會湧向避險資產，預示著金價會攀升。但道瓊工業指數上周兩度大跌逾千點，黃金不但未因此上漲，反而下跌。

什麼原因造成黃金不漲反跌？德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Eugen Weinberg 認為，一個可能的原因是 ETF 投資者可能會通過出售黃金來抵消其在股票市場的損失。

例如，黃金本周下跌，黃金的交易所交易基金遭遇大幅拋售。截至上週四 (2 月 8 日)，黃金 ETF 持倉量當周累計減少 0.7% 至 2239.2 噸，為去年 7 月 28 日以來最大單周跌幅。

(圖：彭博、FX168 財經網)

另一方面，金價下跌可能是投資者急於套現，以便追加股市的保證金。Kitco Metals 全球交易主管 Peter Hug 分析稱，在全球股市暴跌之後，投資者將現金增加到股票交易中，流動性大的黃金則面臨著拋售壓力。

此外，美元近兩日也展開反彈，因外國投資者買入。

美元指數走勢

藍線期貨 (Blue Line Futures) 總裁 Bill Baruch 上周在接受 FX168 財經網採訪時表示，在股市大跌之際，正是因為投資者拋售黃金以滿足追加保證金的要求，才導致金價在股市下跌後沒有持續反彈。

事實上，這已經不是黃金第一次在股市急跌時也走勢疲軟，2008 年金融危機爆發時，金價在股市崩盤期間也曾出現下滑。然而，黃金的避險吸引力相對而言仍表現突出，在經濟下滑的後期階段開始攀升，而其他所有資產仍繼續下滑。

Granite Shares 的首席執行官 Will Rhind 將黃金近期為應對本周初股市大跌的漲勢暫止與 2008 年的情況進行對比後，認為當下黃金表現與 2008 年時的類似。

(圖：彭博、FX168 財經網)

他指出，當股市遭受很大衝擊時，最初黃金價格不會以一種非常積極的方式做出反應。原因在於，直接的避險交易通常會進入美元和美國國債，而這正是 2008 年發生的情況。當股市崩盤時，黃金實際上剛開始會下跌，但只有在此之後才真正開始回升。

在貨幣政策方面，Rhind 並不認為升息預期會施壓黃金。「我認為升息已經被金市定價，如果你看下加息週期開始時的美元表現，美元最初會下跌，而金價和大宗商品將會開始上升。」

Rhind 補充稱，在評估黃金的未來表現時，投資者應更少關注貨幣政策，而更多地關注美元和股市的波動。

Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 上週四則表示，當前水準下，對黃金持積極看法。如果金價進一步下跌，是「買進」。理由是：

1. 在黃金觸及 2018 年高點時，其較去年 12 月低點上漲了近 10%；目前，金價仍較去年 12 月低點 1241 美元上漲了逾 6%。

2. 週四晚間，黃金 100 日移動均線切入點位於 1294 美元，較週四黃金交易價低 2% 左右。當前水準下，1300 美元司關口附近是一個可靠的「買進」入機會和技術支撐。

3. 美元有下跌的空間，任何大幅下跌都將是金價在未來 3-6 個月內實現突破的關鍵催化劑。

儘管黃金最近表現疲軟，但當前水準下，Baruch 仍看漲黃金，並認為 1300 美元水準附近為買入機會。

現貨黃金走勢

根據 CNBC 線上調查，83% 的受訪者表示看好黃金前景，只看空者僅占 17%。