分析師：黃金盡失避險對沖通膨功能 反在美股大跌時被急於兌現

黃金受利率預期，美元走強及美股波動的負面影響。但市場分析師表示，在美股大跌的行情中，黃金並未實現其避險功能，也沒有被用來對沖通膨，而是在市場劇烈波動中被「急於兌現」。目前隨著股市及美元的走強，黃金的大幅拋售加劇。

從技術面看，目前金價在 1320 的支撐位已下破，下一步將考驗 1316 及 1310 關口的的支撐位。上行方面，前期高點 1365.90 美元仍是強阻力位，即期阻力位在 1320、1330 及 1340 關口。從日線圖看，黃金形成了頭肩頂形態，暗示短期前景不容樂觀。

現貨黃金走勢

FX168 財經網援引加拿大皇家銀行財富管理總監喬治 ‧ 格羅 (George Gero) 分析，黃金持有人對利率，美元走強和全球股市波動都有負面的反應，所以黃金還沒有履行其避險功能來對沖通膨。他還引用近期「急於兌現」的說法，這種情況通常發生在股票暴跌的時候。

金道集團投資研究主管鄭廣複週三 (7 日) 表示，金價週二 (6 日) 以「穿頭破腳」的形態收市，並跌破 20 日 SMA(1337.8)，已有中期轉弱跡象。

他指出，股市下跌並未支持金價大幅攀升，主要是市場預期美國聯準會 (Fed) 可能較預期更快地升息；如果 Fed 在 3 月份議息後沒有明確發出可能會加快升息的訊號，股市回升同樣不利金價，因此幾乎可以說，有利金價的因素已逐步消失，目前亦已重返 1335 美元的「江恩正方形」180 度角以下，短期傾向繼續下探 1290 美元。