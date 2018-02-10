貴金屬盤後─黃金收低3.30美元 創二個月來最大單週跌幅

黃金期貨週五下跌， 並創二個月來最大單週跌幅。投資人關注全球股市波動及美元指數創下逾一年來最大單週漲幅。

4 月黃金下跌 3.30 美元，或 0.3%，收於每盎司 1315.70 美元。

分析師說，股市出現恐慌性賣壓，黃金因而自盤中低點反彈。黃金期貨早場低點為 1313.20 美元。

黃金期貨本週下跌約 1.6%，創 12 月 8 日以來，最大單週跌幅。

3 月白銀下跌 20.2 美分，或 1.2%，至每盎司 16.139 美元，本週下跌 3.4%。

分析師說，美元回穩及預期美國利率上升，仍為黃金壓力。投資人原預期股市動盪，黃金將因而獲利，結果並非如此。若市場持續預期主要國家將升息，則黃金將進一步受到壓力。

美元指數週五上漲 0.2%，本週上漲 1.4%，增加了黃金利空。

分析師說，黃金亦有補繳保證金的賣壓。有投資人賣出黃金，補繳股市保證金。

但多頭相信，黃金守於 1300 美元之上，仍為漲勢訊號。

其他金屬方面，3 月銅收於每磅 3.034 美元，下跌 1.6%，本週下跌約 4.8%。4 月白金下跌 1.7% 至每盎司 961.50 美元，本週下跌 3.8%。3 月鈀金上漲 0.1% 至每盎司 963.35 美元，本週下跌約 7.8%。