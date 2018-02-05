華爾街看跌黃金理由 分析師：美元可能回升

根據 Kitco 上週五 (2 日) 發佈的每週黃金調查顯示，華爾街與散戶之間出現嚴重的分歧。大多數參與調查的華爾街交易員和分析師認為黃金在本周看跌，而參與線上投票的散戶則認為黃金本周看漲。

此前，這兩個陣營在 2018 年的每次民意調查中都看漲，但這次顯然意見分歧。在針對華爾街專業人士的調查中，有 21 人參與了調查，有 11 人 (65%) 認為本周黃金將會下跌，3 人 (18%) 認為黃金會下跌；有 3 人 (18%) 認為本周黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。

上周參與線上調查的普通投資者有 1060 人，其中 676 人 (64%) 認為本周黃金仍看漲，同時 238 人 (22%) 看跌；146 人 (14%) 保持中立。

2018 年到目前為止，華爾街 (Wall Street) 和主街 (Main Street) 的正確率為 1 比 1。2017 年，主街預測 50 次，正確 30 次，正確率為 62%。華爾街的預測者 51 次，正確 30 次，正確率為 59%。

FX168 財經網引述法國興業銀行 (Societe Generale) 金屬分析師 Robin Bhar 表示，華爾街大多數人在跌未來一周黃金價格，理由是近期美元可能回升。他說：「從今天美國報告的強勁就業數字來看，仍然存在一些後果，我們認為這會造成通膨壓力。這可能會使聯邦公開市場委員會比現在更加強硬。」

鳳凰期貨和期權公司 (Phoenix Futures and Options LLC) 總裁 Kevin Grady 和沃爾什貿易 Walsh Trading 商業對沖主管 Sean Lusk 表示，大量交易員仍然持有黃金的看漲頭寸，這意味著可能會出現更多回檔。

Grady 說：「Fed 決策者將在 3 月份升息。某些時候利率上漲會開始對黃金施加壓力。」Lusk 補充道：「市場有些反彈，我們將會看到美元是如何做的。」

盛寶銀行 (Saxo Bank) 商品策略負責人奧萊 ‧ 漢森 (Ole Hansen) 表示，他對本週金價謹慎看空。他說：「現在正處於糾正模式，所以金價可能會降低。但是我沒有看到黃金崩盤。當塵埃落定的時候，仍有潛在的理由擁有黃金。」

「尤里卡礦業報告」(Eureka Miner Report) 編輯理查 ‧ 貝克 (Richard Baker) 也認為，就業資料的後果更為薄弱。

他表示，就業報告好於預期加快了 10 年期國庫券升至 2.8% 以上的水準，並將美元從 3 年低點反彈，這是對黃金的利空阻力。然而，平均小時工資水準穩步上升，大宗商品指數穩步上揚至多年來的水準，表明通膨正在浮出水面，暗示了對利率上升的利多衡量，以及 2018 年 Fed 更加強硬的可能性。短期內，黃金價格的力量是淨利空，本周將回落至 1320 美元。

Price Futures Group 高級市場分析師菲爾 ‧ 弗林 (Phil Flynn) 認為，黃金下周會開始放緩收高，回落的幅度應高於上周。他說：「即使 Fed 要升息，我們也處於疲軟的美元環境。有了強勁的就業資料，我們可能會開始一周的黃金疲軟...... 我們認為隨著我們進入通膨擔憂的一周，黃金市場將會反彈。」

Adrian Day Asset Management 董事長兼首席執行官 Adrian Day 是認為黃金將會橫盤整理。Day 說：「近期漲勢的鞏固已經過去了，如果沒有新的刺激使金價走高的話，它可能會盤整。當然，這很大程度上取決於美元的走勢。」

Kitco 高級技術分析師 Jim Wyckoff 也認為黃金將橫盤整理，並補充說：「本周技術面已經惡化了一些。」

美國勞工部上週五公佈的 1 月份非農就業人數超過 20 萬人強於預期，Fed 今年升息可能更為積極，推升了美元與債券殖利率，黃金應聲下跌。4 月黃金下跌 10.60 美元，或 0.8%，收於每盎司 1337.30 美元，本週下跌約 1.5%。