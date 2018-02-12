北上資金逆市加倉A股中小創

美股重挫傳染下，上周全球股市上演了“黑色一周”，上證綜指下跌9.6%，恒生指數更是創十年以來單周最大跌幅，南北互通資金成交金額雙雙再度創曆史新高。其中，北上資金大幅淨賣出背景下，深股通維持了單周淨買入，且中小創板塊平均持股連續兩周攀升，白酒股次高端龍頭也獲逆勢加倉。

A、H股大盤震蕩下行，互通資金高度活躍，南北成交金額雙雙創曆史新高。統計顯示，2月5日至9日，北上資金成交1448億元，淨賣出113億元，僅次于2015年7月第二周單周371億元淨賣出的最高紀錄。

進一步來看，滬市、深市互通标的成交有别：滬股通淨賣出高達121億元，而深股通維持淨買入，金額達8億元。據證券時報·e公司記者推算，互通資金着手逆勢加倉，整體平均持股比例環比前一周均有所擡升，中小板和創業板加倉幅度連續兩周領先。

截至2月9日，互通資金持有中小板和創業板标的個股的平均持股比例，分别增至0.54%和0.43%，對應持股市值合計增加近20億元。前一周，北上資金持有中小創板塊平均持股比例也是增幅最大，且持倉市值逆勢增加了32億元。

從行業來看，北上資金集中湧入食品飲料和部分電子、地産等板塊，其中白酒股次高端龍頭獲繼續加倉。除了白酒股，三安光電、海康威視、大華股份等電子股，以及周跌幅超過20%的榮盛發展、金地集團等地産股也獲加倉。另外，海螺水泥成交上周發生逆轉，股價由漲轉跌，但滬股通由前一周減倉約2億元變為上周加倉近2億元。

相比，金融股繼續被普遍出貨。據推算，中國平安被減倉金額環比加大，達到16億元，興業銀行、工商銀行、農業銀行等也被減持。對應港股内銀股中，上周工商銀行、農業銀行、建設銀行等作為港股通成交活躍股均被淨賣出。

來源：證券時報

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