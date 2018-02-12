高盛：美股跌勢深不見底 醒醒吧 別還想著逢低就買

美股上周跌掉 1330 點，經歷近 2 年來跌幅最慘的一周，高盛認為多空情勢逆轉，目前是賣出而非逢低買進的時點；全球最大的對沖基金橋水也認為全球市場進入動盪年代。

市場還未觸底

儘管高盛首席策略分析師 David Kostin 上周五還對市場大跌信心喊話，呼籲投資人不要過度恐慌，不會進入熊市；但高盛全球股票交易聯合主管 Brian Levine 則在發給客戶的信函中認為，目前市場可能還未觸底，在過去股市大多頭下，投資人習於「逢低找買點」的操作方式要改變了。

依據歷史經驗來看，美股出現下跌千點的史上最大跌點，通常意味著恐慌性賣壓已出籠，也就是底部浮現的時候。

但是 Levine 的研究團隊卻驚訝發現，上周竟出現 2 次千點跌幅，賣壓出籠後仍未見底，對那些仍然抱著逢低就買的市場心態恐怕需要遭受更大的挫敗，底部才會真正浮現。

做好下車的準備

對於華爾街不少分析師認為上周美股大跌只是漲多後的技術修正，Levine 奉勸投資人要做好下車的準備，因為以往推動股市上漲的因素正在改變。

過去幾年全球寬鬆貨幣政策，使得投資人偏好風險投資，且歷經諸多的利空，都如一拳拳打到棉花裡，力道被消散，但現在背景環境不同了，多空趨勢豬羊變色的預兆已浮現。

Levine 歸納的風險預警包括上周 10 年期債券殖利率突破 2.8%，顯現打擊股市的力道；長期放空 VIX 的 ETN 短期或槓桿商品竟然一夕歸零，須提防 VIX 重回歷史高檔區。

資金流開始轉向

此外，上周四追蹤標普 500 指數的 SPDR S&P 500 ETF(SPY-US) 創全球金融海嘯以來的單日第三大淨流出， ETF 的資金流轉向，使得股市回檔壓力大增，在股債連動性提高下，也須提防風險平價 (risk parity) 基金和平衡型共同基金降低風險權重，進一步加重市場賣壓。

橋水聯合投資長 Bob Prince 也認為，上周市場動盪引發全球股票基金外流，而長期以來，市場上已經習於自滿的情緒，預期股市動盪恐怕不會短期內就結束。