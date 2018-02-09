美股瘋狂的一週 全記錄

最近一週的美國股市，可謂翻天覆地，完全不受羈絆。

經歷了逾一年穩定的漲勢後，過去五個交易日，美國股市上山下海，暴漲暴跌。

先是暴跌，而後反彈，而後又重挫，週四再度狂洩。道瓊與 S&P 500 自近來高點收低達 10%，進入了回檔領域。

以下為美國股市的每日記錄：

上週五 (2 月 2 日)

道瓊收低 666 點，或 2.5%，創 2016 年 6 月英國脫歐動盪以來，最大百分比跌幅。

分析師認為，這次的跌勢是因強勁的 1 月就業報告導致。該報告顯示工資成長創八年最大幅度，引發了通貨膨脹擔憂，可能促使聯準會 (Fed) 較預期更快速升息。

通貨膨脹擔憂還引發了債券市場下跌，殖利率上升。上週五，10 年期債券殖利率上升至 2.85%，創四年高點，今年年初約為 2.4%。

週一 (2 月 5 日)

情況更加惡化。美東時間下午 3 點後，股市的跌勢宛如自由落體。

一度道瓊大跌達 1597 點，創史上盤中最大跌點。尾盤，該指數小幅反彈，終場收低 1175 點，或 4.6%，創下道瓊史上，最大單日跌點。

週二 (2 月 6 日)

美國股市週一的大幅跌勢，擴散到了亞洲與歐洲。

歐洲主要股市下跌約 2%。德國，瑞典與西班牙股市進入了回檔領域。日經指數重挫 4.7%，香港恆生指數大跌達 5.1%。

在美國，週二上午，股市短暫進入了回檔領域，而後却大幅反彈，呈現上漲走勢。

大幅的震盪，使得道瓊創下自 2015 年 8 月以來最大漲點，亦為史上第四大。

道瓊收高 567 點，或 2.3%。

週三 (2 月 7 日)

上午，川普對股市的動盪，打破了沉默。

「以往，當有好消息公布，股市就會上漲，」他在推特上說道。

他隨後說，「今日，當有好消息公布， 股市却下跌。大錯特錯，我們有非常多經濟的利多消息。」

週三，股市依舊不穩，但避免了週一與週二的大漲大跌走勢。

上午 381 點的漲幅，於收盤時，悉數蒸發，道瓊收低 19 點。S&P 500 亦小幅下跌。

週四 (2 月 8 日)

再度大幅暴跌。

道瓊週四大跌 1033 點，或 4.2%，再度進入回檔領域。而僅二週前，該指數甫創新歷史高點。

這次的跌勢創下史上第二大跌點，僅次於週一。

債券持續為市場擔憂。10 年期債券殖利率短暫上升至 2.88%，創新四年高點。

經歷了逾一年穩定的漲勢後，這波動盪走勢，讓人難以承受。

但值得一提的是，在 2008 年金融危機最危險的時刻，情況要糟得多，當時道瓊單日曾大跌近 8%。