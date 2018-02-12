NBA「獨行俠」老闆庫班：看好S&P大盤、Netflix、亞馬遜

近期美國股市波動較大，投資人擔憂股市是否短暫修正或長期進入熊市。然而，億萬富翁 NBA 球隊「獨行俠」老闆庫班 Mark Cuban 卻沒在怕，並分享了目前的投資經驗。

庫班於訪問中提道，「股市是不會以一條直線這樣繼續走的」，認為下跌與上漲是家常便飯。對於股市短暫盤整的狀況，庫班已經下注了 S&P 500 低費率的大盤型基金。

庫班認為投資 S&P 500 大型基金除了費用低廉 (因無須經理人，跟著大盤走)，而且也是以小資投注大企業的一種手段。波克夏 Berkshire (BRK.A) 創辦人巴菲特也同樣這麼認為，提道「S&P500 基金要持續的買下去，是持之以恆永遠不變的道理」。

對於個股，庫班提道 Netflix (NFLX-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 是他兩家長期持股的公司，也會繼續的加碼下去，說道「如果股價 (Netflix 及亞馬遜) 下跌，還會繼續在買」。

Netflix 股價週五 (9 日) 下跌 0.25% 來到 249.17 美元。

Netflix 股價日線趨勢圖

對於是否時常交易，庫班的答案與巴菲特較相似，說道「不太跟換證券」，認為應長期持有股票。多數投資人保存遲疑的股票 Netflix，卻被庫班強調為一個「永遠不會賣」的一檔股。

最後，庫班呼籲投資人盡力而為就好，不應槓桿買金融商品，「別借錢投資」。提醒投資人「做功課，知道要買的股票的利弊，最好是留點備用金做個長期投資人」。