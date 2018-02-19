〈狗年產業景氣展望〉美201條款添競爭利基 歐洲太陽能市場復甦有利台廠

太陽能產業今年最大變數、美國對進口太陽能電池與模組課徵關稅的 201 條款已於 1 月揭曉，展望今年，台廠「三合一」將於第 3 季整併完成，是否會為國內太陽能產業帶來轉機仍有待觀察，而歐洲市場將進入復甦階段，料將為台廠增添營運動能。

新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 預計今年 10 月正式「三合一」，整併為「聯合再生能源公司」，雖說如新日光董事長洪傳獻所言，3 家太陽能業者整併，對員工與股東們、甚至是國家再生能源政策，都具正面效益，但「三合一」在今年第 3 季整併完成後，能否順利扭轉台灣目前既有的產業困境，仍有待觀察。

據美國公布的 201 條款決議，從 2 月 7 日起的未來 4 年內，對進口太陽能電池與模組課徵保障關稅，第 1 年課徵 30％、第 2 年為 25%、第 3 年為 20%、第 4 年為 15%，不過，在這 4 年間，每年進口的前 2.5GW (十億瓦) 太陽能電池可免除保障關稅，外界原先解讀該條款對台廠而言可能為利空，從另一個角度來看，反而可提供台廠多一點競爭利基。

面對川普政府決議的 201 條款，洪傳獻認為，201 條款不該從雙邊貿易角度來看，而應從台廠競爭力角度出發，若 201 條款加上先前的雙反稅率，中國稅率將較台廠高出許多，電池輸往美國相對吃力，競爭力明顯不如台灣。

洪傳獻指出，依照聯合再生能源的規劃，90% 資本將留在台灣，而就模組產能投資的部分，為確保競爭力與出海口，將以最合適的方式，規劃建置或取得美國當地產能。據了解，新日光目前規劃在美國當地建置產能的選項之一便是直接設廠，已有數個地點深入了解中，最快本季會定案，預估投資額約新台幣 3 億至 5 億元。

至於歐洲市場部分，將於 3 月起開始啟動拉貨，正式進入復甦階段，研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 預估，歐洲需求為推進全球太陽能市場年安裝量規模維持 100GW 以上的主要動能之一，包含法國、荷蘭與西班牙等國從第 3 季起，都將有大型太陽能電站陸續完工併網，歐洲限價限量 (MIP) 協議也將於第 3 季末結束，將使歐洲成為高度競爭的市場，其復甦帶來的需求也將使台廠受惠。

從整體裝置量來看，太陽能矽晶片廠綠能 (3519-TW) 指出，業界大多認為，今年太陽能裝置量將與去年相近，美國與中國政策依然為左右市場需求的主要因素，而印度近來需求看漲、市場成長快速，今年可望成為全球第三大太陽能市場，預計裝置容量將超過 10GW。

電池廠昱晶也同樣樂觀看今年，昱晶認為，今年太陽能裝置需求穩定，與去年差距不大，持保守樂觀態度；至於公司本身表現，昱晶則說，隨著成本下降、需求漸趨平穩，今年營運表現可望優於去年。

導電漿廠碩禾 (3691-TW) 也認為，今年市場需求將與去年持平，業界大多認為，裝置量約莫在 100GW 左右，但儲能領域這部分，將會慢慢出現市電同價情況，預計 2019 年就會有階段性的成長，碩禾指出，太陽能還是需要搭配儲能，才會再有另一波需求上來，而 2019 年起可望出現明顯的太陽能需求成長。

EnergyTrend 則認為，今年中國仍將是最大市場，惟歐洲市占將提高，且第 4 季市場需求更將因中國的搶裝潮而大幅增加。