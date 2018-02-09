日本去年農林水產品出口額逾8000億日圓 年增7.6%

共同社報導指出，日本農林水產省週五 (9 日) 發布 2017 年農林水產品與食品出口額初值為 8,073 億日圓，較 2016 年增長 7.6%。農林水產品出口增長，主要受惠於牛肉與主要加工食品出口增長，連續 5 年創新高。然而近年增速放緩，或難以實現「2019 年 1 兆日圓」的政府目標。可能需要面向國內外推出支持措施。



日本農相齋藤健在內閣會議後的記者會上就 2017 年出口額強調，迄今為止積累的努力取得了很大成果。對此給予肯定。



此外，齋藤建還表示，為達成 1 兆日圓目標，需要付出較此前更大的努力，考慮將大力敦促撤銷進口限制等。



從品項來看，除牛肉增長 41.4% 至 192 億日圓外，草莓、綠茶、大米、日本酒、味噌、醬油等出口額均創新高。在中國受歡迎的盆栽花木增長 57.2%，達 126 億日圓。另一方面，蘋果由於歉收，無法滿足台灣等地用作禮品的大個蘋果的需求，出口下滑 17.7%。受天氣不佳導致水產捕撈低迷的影響，扇貝下滑 15.6%。



從類別來看，加工食品、畜產品等農產品增長 8.1% 至 4,968 億日圓，水產品增長 4.2% 至 2,750 億日圓，圓木等林產品增長 32.3% 至 355 億日圓。



政府 2017 年新成立了統管出口促進活動的組織，還在推動改善加工基地。2017 年出口地排名前三位的香港、美國和中國等仍在實施東日本大地震後出台的日本產食品進口限制，日本政府將強烈呼籲撤銷。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』