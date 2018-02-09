日本經濟活力隨著人口老化下降

隨著少子化的現象方興未艾，以及完善的醫療體系等，使得日本人愈來愈長壽，當地所陷入的人口結構 (demography) 急速老化的窘境，只是愈來愈嚴重，高居全世界工業化國家之冠。由於日本不是一個可以接受大量外來移民的國家，整個的情況，才顯得更為困窘。 根據聯合國 (UN) 所做的統計，在 1980 年代中期 (30 餘年前) 的時候，年齡滿 65 歲，抑或 65 歲以上的日本人占總人口的比重，才剛越過 10% 的水準；然而，在不久的未來，該比重將會攀升至達 30% 的新關卡。亦即，到時候每 5 個日本人，就會有 1 個半的老年人。



死多於生



在另外的一方面，年齡在 19 歲，抑或在此以下的未成年的日本人占總人口的比重，則是反向地一路往下滑落：進入 1980 年代之前，尚有 30% 的水準；不過，到了 2000 年代中期之前，該比重已掉落至 20% 以下─而且，還在萎縮當中。



一來一往的結果，在 2016 年的時候，當地人口死亡的總人數，就比出生的人數高出了 30 萬名左右。而人口結構的持續性老化，及總人口數量的萎縮，對於當地的經濟活動，自然會產生明顯的影響；例如，由於學生人數嚴重不足，現在全日本每年都有高達近 400 所的學校，必須面臨關閉的命運 (有些只好改為給退休人員來使用)。



而如果照著這樣子的趨勢繼續發展下去，預估到了 2065 年的時候，日本總人口的數量，將會比現在的萎縮接近三分之一的規模；而勞動人口的總數量，更將減少達近四成的比重。如此一來，整個日本的經濟活力 (消費與生產)，自然也會隨著出現下降。通貨膨脹率(inflation) 的長期低落，正是反映「老化」的現象；根據經濟學人資訊中心 (EIU) 的預估，去年日本的通膨率，依然僅為 0.5% 的水準。



台灣也是一個人口結構快速老化的地方，儘管還不到像日本的程度；總人口已開始出現下降。而如此的情形，長期而言，也會對當地經濟產生負面的影響；尤其是，目前台灣的企業界，正遭逢「垂垂老矣」問題的威。



老化企業



根據台灣董事學會 (Taiwan Institute of Directors) 的統計就指出，目前台灣上市公司的經營者，平均的年齡已經高達 62 歲的瀕臨退休的歲數。相對而言，中國大陸的這個數據，則僅為 47 歲，比起台灣整整年輕了 15 歲。在台灣的上市公司裡頭，就有高達近七成的比重，全然是屬家族性企業；而在這其中，又有幾乎是四分之三的比重，至今其企業仍然是由原來的創始人在經營著。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』