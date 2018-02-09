日本虛擬貨幣投資者面臨最高55%資本利得稅

彭博社報導指出，日本國稅廳已經把觸角伸向正風起雲湧的虛擬貨幣市場，該市場中的投資者即將付出代價。在去年規定比特幣交易的資本收益是一種「雜項收入」後，投資者現在得在 2 月 16 日 - 3 月 15 日提交年度報稅單時申報自己的獲利。



與股票和外匯交易獲利適用 20% 左右的稅率不同，日本對虛擬貨幣利得徵稅的稅率在 15%-55% 之間不等。其中的最高檔稅率適用於年獲利在 4,000 萬日圓 (36.5 萬美元) 的人。



Shiodome Partners Tax Corp 首席執行長 Kengo Maekawa 表示，鑒於新加坡等司法轄區對虛擬貨幣的長期投資不徵收資本利得稅，少數手握巨量虛擬貨幣的投資者已經離開日本。Kengo Maekawa 表示，大量尋求虛擬貨幣獲利相關稅務建議的客戶湧向了 Shiodome，其中大多為三、四十歲。



日本並不是唯一一個對數位貨幣徵稅的國家。美國國稅局 2014 年宣佈虛擬貨幣和黃金或房地產一樣，屬於財產，這意味著數位貨幣帶來的長期資本收益需要交稅，儘管稅率低於日本。



日本政府的收稅潛力可能非常大。最近幾個月，所有的比特幣 -- 最廣為人知的虛擬貨幣 -- 交易約 40% 是用日圓結算的。



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