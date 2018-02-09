亞太消費者有5類型 台灣屬宅男宅女型 最常買營養品

近年台灣電商市場越趨成熟飽和，瑞銀投資研究部香港策略及零售分析師梁裕昌今 (9) 日表示，根據瑞銀最新報告指出，亞太消費者有 5 大類型，台灣消費者被歸類為宅男宅女型，即只在網路上購物，完全不會至實體店購物的類型，且最常見的購買商品是營養品。

梁裕昌表示，台灣日韓與新加坡消費者相對香港、中國內地、東南亞等地區，從線下到線上消費移轉現象更趨成熟，此外，台灣消費者線上購物頻率和信任度，也相較香港與中國來得更高。

根據瑞銀報告指出，依據亞太消費者行為歸類出 5 種類型，包括假裝實體購物者，中國內地、印度及韓國市場消費者就屬此類型，普遍於實體店做完調查研究後，再通過線上管道購物的消費者。

再來則是實體店購物者，此類型出現在中國內地、印度及韓國地區，這類消費者善用線上資源進行商品調查研究，而後在實體店購物，可說是消息最為靈通的類型。

宅男宅女型則見於台灣、日本、中國內地及韓國，只在網路上購物，完全不會至實體店購物的類型。

純搭便車型，主要見於中國、印度、印尼和臺灣，指的是僅在實體店調查研究後，才通過線上管道購物的消費者，尤其是嬰兒用品。

忠誠的實體店消費者，此類消費者不通過線上管道調查研究或進行交易，主要見於線上購物頻率最高的日本。

梁裕昌表示，從亞太區消費者行為觀察，建議亞太區實體零售商，應減少奢侈品比例、增加多元化與餐飲品牌、延長營業時間、降低員工服務密度與縮小不同市場價差。

而線上營運商若想踏入食品領域，免運費和低價為兩大關鍵，但也應同時考慮逐步提高單價，以滿足免運條件，慢慢拉近與實體店間的客單價差距以免虧錢。值得一提的是，對於消費者而言，商品「準時」送達比「更快」還要重要。