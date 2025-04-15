川普官方品牌店進駐 亞馬遜收割大把流量

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 10:30

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銷上商業產品是川普集團的常態活動，今年是川普大樓建成 40 周年，美國亞馬遜上的川普官方商店目前共銷售 54 件產品，涵蓋了帽子、T 卹、馬克杯、旗幟等多個品項，售價還不便宜。

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其中，印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的經典紅色棒球帽成為熱賣爆款，定價高達 47 美元，遠超過平台同類產品均價。

此外，印有「45」、「47」的長袖運動衫售價甚至高達 82 美元，這兩個數字分別是川普總統的兩屆任期；普通印花馬克杯也售價 28 美元。

最引人關注的是，該商店宣稱產品是「美國製造」。

川普進駐亞馬遜開設獨立站，也替亞馬遜平台逮來了一場前所未有的流量盛宴。

廣大網友都爭相想看看川普葫蘆裡賣的究竟是什麼藥，進一步提升了亞馬遜的用戶活躍度，直接帶動亞馬遜平台的整體流量大幅增長。在 Google 趨勢中可以看到，「trump amazon」的熱度處於居高不下的狀態。

此外，川普品牌駐站，也證明了亞馬遜作為跨國店商平台的獨特價值和優勢。祇有龐大的用戶基礎、完善的物流體系、先進的技術支援以及豐富的行銷資源，為跨境電商賣家提供了全方位的服務和支持。