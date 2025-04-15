川普官方品牌店進駐 亞馬遜收割大把流量
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 10:30
川普的瘋狂言行正主導著大眾的話題，而他的「川普官方商店」上週在美國亞馬遜 (AMZN-US) 上線，再為話題添加熱度。
銷上商業產品是川普集團的常態活動，今年是川普大樓建成 40 周年，美國亞馬遜上的川普官方商店目前共銷售 54 件產品，涵蓋了帽子、T 卹、馬克杯、旗幟等多個品項，售價還不便宜。
其中，印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的經典紅色棒球帽成為熱賣爆款，定價高達 47 美元，遠超過平台同類產品均價。
此外，印有「45」、「47」的長袖運動衫售價甚至高達 82 美元，這兩個數字分別是川普總統的兩屆任期；普通印花馬克杯也售價 28 美元。
最引人關注的是，該商店宣稱產品是「美國製造」。
川普進駐亞馬遜開設獨立站，也替亞馬遜平台逮來了一場前所未有的流量盛宴。
廣大網友都爭相想看看川普葫蘆裡賣的究竟是什麼藥，進一步提升了亞馬遜的用戶活躍度，直接帶動亞馬遜平台的整體流量大幅增長。在 Google 趨勢中可以看到，「trump amazon」的熱度處於居高不下的狀態。
此外，川普品牌駐站，也證明了亞馬遜作為跨國店商平台的獨特價值和優勢。祇有龐大的用戶基礎、完善的物流體系、先進的技術支援以及豐富的行銷資源，為跨境電商賣家提供了全方位的服務和支持。
雖然川普與亞馬遜之間的關係「微妙」，但不可否認的是川普這次舉動為亞馬遜平台帶來了巨大的熱度，更多的流量意味著更多的潛在客戶，也會吸引其他賣家加入，促成良性循環，從而提升亞馬遜在電商市場的競爭力。
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