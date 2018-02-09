旭然出貨美洲比重成長 1月營收3570萬元年增13%

自有品牌過濾產品大廠旭然國際 (4556-TW) 今 (9) 日公布 1 月營收為 3570 萬元，月減 7.91%，年增 13%，旭然指出，1 月營收出現年成長，主要受惠大型液體過濾設備出貨暢旺，以及外銷美洲地區比重成長帶動。

旭然主管指出，1 月營收較去年同月走高的因素，包括在半導體、生物科技等產業客戶過濾耗材訂單需求暢旺，以及高雄鳳山溪再生水廠工程訂單完成認列。

旭然表示，受惠兩岸半導體、電子等產業客戶持續投入擴廠建設、先進製程投入加速過濾耗材使用量與廢水回收標準趨嚴等趨勢，挹注旭然半導體、電子產業銷售保持良好成長動能。

旭然指出，過濾產品銷售面向廣，且橫跨液體與氣體雙領域，自去年起積極投入新款過濾產品研發，在液體過濾產品部份，成功推出聚焦 TFT-LCD 高端製程濾殼、半導體化學機械研磨液製程過濾耗材，其中，面板製程應用濾殼已自去年底陸續貢獻整體營運，隨著兩岸面板廠擴廠需求，有助於帶動產品銷售表現。

另一方面，旭然在空氣過濾產品上，推出新款聚焦食品飲料、製藥產業的無菌空氣過濾系列產品，目前持續積極與全球重要客戶完成驗證，可望於今年上半年完成客戶端驗證並陸續出貨，創造整體營運保持良好成長動能。