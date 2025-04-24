台股崩跌荷包縮水 民眾網購小額療癒 這些商品最熱銷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-24 12:58

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關稅議題來襲 3 月以來台股接連重挫，再加上報稅季將至，兩大電商業者富邦媒 (8454-TW)momo 購物網和 Yahoo 奇摩購物均觀察到，小額電子票券消費、大組數和箱購商品逆勢受到歡迎，顯示民眾消費行為趨保守、更是精打細算。

momo 觀察，價格親民且使用有彈性的電子票券，去年全年銷售年增 35%，以美食票券表現最為亮眼，銷售占比超過 50%，尤以門市密集、價格親民的連鎖速食品牌最受歡迎。

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而旅遊票券與休閒按摩、SPA 類型同樣表現亮眼，反映出消費者對「小額療癒」型態的高度接受度。

momo 進一步指出，電子票券已從過去「偶爾才會買來用用看」的選擇，逐漸融入日常生活，成為消費者固定的消費品類之一。

Yahoo 奇摩購物則發現，近期「家庭號」關鍵字熱搜量飆漲超過 2 倍，能壓低平均單價的「大組數」、「箱購」衛生紙、洗衣精、洗髮沐浴等日用清潔品成精省主力，業績最高漲 30%。

其中，衛生紙以 72 包或 84 包等大組數最受歡迎，甚至一次購買兩箱組合的訂單數也提升 20%。

另一方面，黃金具保值特性，Yahoo 奇摩購物近期業績最高飆 4 倍，尤以 5 錢金條最為熱賣；而消費者預期價格看漲心理下，近月 iPhone 業績年成長翻倍。