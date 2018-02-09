2017年台股基金王葫蘆裡賣「科技處方」

科技發展越來越快，人類在享受科技之外，還有機會收割科技帶來的財富！根據 Morningstar 統計，台股基金去（2017）年平均報酬率達 27.15%，其中 6 大類台股基金中，表現最佳的是科技型平均報酬率 31.62%，復華數位經濟基金更交出 51.3% 的報酬率奪下冠軍。其實，復華投信不只操作科技基金叫好又叫座，去年推出理財機器人也是備受市場關注，堪稱國內投信業界的「科技雙棲」專家。

復華數位經濟基金，同類基金績效、規模 NO.1

根據投信投顧公會統計，專注科技趨勢的復華數位經濟基金，不但在 2017 年繳出 51.3% 的傲人報酬率，截至 2017 年 12 月底的基金規模達新台幣 62.4 億元，也是台股科技股票型基金第一。

不僅如此，觀察近 10 年來科技基金的績效表現，復華數位經濟基金在短中長期都表現優異，截至 2017 年 12 月 29 日的 5 年累計報酬更達 187.33% 居冠，累計 10 年報酬率更高達 191.07% 傲視群雄，高於同類型平均的 54.04%，也高於台股電子類加指數累計 10 年的報酬率 25.41%。



▲復華數位經濟基金，同類基金績效、規模 NO.1。（圖／資料來源：投信投顧公會，復華投信整理，統計至 2017/12/31。投信投顧公會分類：國內投資股票型。復華數位經濟基金成立日為 2000/5/10。）

善用金融科技，復華理財機器人上市

其實，要能成為科技型基金的專家，也絕非隨口說說，除科技型基金績效亮眼，復華投信早在 2000 年即領先同業推出母子基金的投資方法，歷經多年實證及改良，現行的「金複合投資法」及「金利 High 定時定額」，都是運用電腦自動化系統，幫助投資人克服人性弱點的「科技利器」！

值得一提的是，復華投信也是首家提供理財機器人服務的基金公司，因擁有強大資訊科技團隊，加上累積數年的計量經驗，該公司一舉推出「強勢通」與「低點通」的理財機器人服務，可分別對應多頭和低檔市場，符合台灣人多頭時愛追高、低檔時搶機會財的個性。

科技專家加碼推出：復華亞太神龍科技基金

展望今年全球金融市場，復華投信認為股市還有表現空間，其最新推出的「復華亞太神龍科技基金」，便聚焦雲計算等科技產業龍頭與供應鏈，並將布局重心鎖定美、中、日、台等亞太科技強權，以抓住科技大浪潮帶來的收益機會。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽進一步說明，今年以來美國那斯達克及費城半導體等指標科技指數持續引領市場多頭走勢，根據彭博資訊預估，2018 年 MSCI 中國科技、MSCI 亞洲科技及美國納斯達克指數之企業獲利皆可望呈兩位數成長，代表科技股的上漲潛力是有獲利當後盾的。



▲各科技指數獲利成長率預估。（圖／資料來源：Bloomberg，2017/12/13）

林子欽分析，隨全球經濟擴張延續、企業獲利持續成長，全球股市仍將維持多頭格局，預估 2018 年 MSCI 全球股市指數的預估本益比 16 倍，仍屬長期合理水準，且在諸多科技新應用、半導體及部分電子零組件仍呈供不應求的狀況下，將帶動企業進入新的投資周期，現在正是分批布局科技產業，掌握未來財富力的好時機！

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』