歷史經驗顯示美股未到頂 回檔現買點

美股的大幅度震盪成為市場近期恐慌的來源，但從各項相關經濟指標觀察，比較包括實質利率、長短期利差、製造業 PMI 及金融壓力變化發現，目前各指標的數據與過去 30 年的三次美股觸頂時相比都仍有距離。另外，近期的回跌也多由漲多類股領跌，並非基本面出問題，預期在美國經濟出現反轉變化前，每次的下跌都可視為不錯的進場點。

鉅亨基金交易平台指出，強勁的經濟數據讓市場預期美國將加速升息步伐，給了漲多的市場回檔的理由。從主要國家的漲幅來看，經歷多年的牛市後，近一年美歐日股市漲幅都超過 2 成 (美元計價)，投資人不免擔心近期股市上漲過快，任何風吹草動都引發投資人賣壓，包括早先債市轉空及近期的升息加速等議題，股市都以下跌回應可見一斑。

鉅亨金交易平台進一步指出，回顧過去美股觸頂的時空環境，其中以 1987 年較為特別，當時長短期利差仍高且製造業採購經理人指數長期處於榮枯分水嶺之上，美國實質經濟並非美股下跌的原因，美股也只花了 3 個月就觸底回升；2000 年及 2007 年較相似，觸頂前長短期利差持續下降，製造業採購經理人指數也於觸頂後數月跌破榮枯分水嶺，金融壓力指數則是早就開始上升，這兩次美股空頭持續較久，分別花了 25 及 16 個月才觸底。

鉅亨金交易平台表示，從目前美國經濟數據來看，實質利率僅有 0.3%，遠低於過去三次水準；長短期利差仍高達 0.7%，離投資人需初步警戒的 0.4% 門檻還有一段距離；製造業採購經理人指數仍盤旋於 60 左右，目前也無快速下降的跡象；最後的金融壓力指數近一年還在下降，金融環境依然寬鬆。無論從企業信心、利率或金融壓力來看，美國股市觸頂訊號仍沒出現，投資人不需太過擔憂。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，美國的經濟數據十分強勁，加上持續增加的企業獲利，都推升美股走強。2017 年 4 月以來，美股連續 10 個月上漲，讓許多害怕美股過高的投資人不敢進場，如今美國經濟數據依然強勁的情形下，美股終於出現較大幅度的修正，為過去遲遲不敢買入美股的投資人提供了不錯的買進時機。