【富蘭克林華美投信】四強聯手，打造「C型人生」方程式 讓財富加分、健康滿分

迎接金狗旺旺年，不僅要財富加分，健康更要滿分！第一銀行長期推動健康財富的觀念，希望帶領民眾實踐不老精神的生活理念，這次特別與第一銀行文教基金會共同主辦，並邀請第一金人壽與富蘭克林華美投信協辦「C 型人生 健康滿分」開春樂活講座，會中除了由第一金人壽、富蘭克林專家解析 2018 年全球投資趨勢與最夯的理財工具外，更邀請國泰醫院復健科物理治療師簡文仁醫師分享 C 型人生的樂活之道。

美國世代行銷專家迪特瓦分析近 20 年來現代人的生活方式與消費趨勢，提出「C 型人生」概念，並倡導面對新世代、新轉變，應該將生命視為 C 型（cycle，週期），讓個人的事業、婚姻或愛情，都可能在人生不同階段，重新開始。為了幫自己打造一段新的人生型態，投資理財觀念及模式也要更新，類全委保單就是在 C 型人生概念下，受到投資人青睞。

第一金人壽表示：類全委保單因具有專家全權代操又沒有投資高門檻，且擁有多元收益分配管道的客製化投資平台，在靈活投資策略下實能為不同階段的人生需求增添投資動能，同時分別有年金及壽險平台，滿足壽險保障與投資雙重需求，一舉兩得，輕鬆做好投資及保險規劃，很符合 C 型人生的理財需求。

此次新上架的第一金人壽「致富達人」、「致富 100」類全委保單均委由富蘭克林華美投信操作，並以 1. 投資聚焦特別資產、2. 財富首選強化收益、3. 人生邁向微笑曲線為三大訴求重點，期望在景氣持續擴張的升息環境中，滿足退休、成家、子女教育等多元需求。

富蘭克林華美投信表示：展望 2018 年全球景氣維持擴張，資本市場表現與投資機會依然強勁，但升息可能造成市場波動，提高個人投資操作難度，因此，「致富達人」、「致富 100」所連結的” 特別收益 ETF 組合” 全權委託投資帳戶以投資全球 ETF 商品為主，共同基金為輔，藉由 ETF 績效貼近指數、投資標的多元化等特點，在投資組合與資產配置上，能提供相對多元豐富且風險分散的報酬機會。