【大行報告】大華繼顯：美股震蕩未止 人民币升勢逆轉為大市添壓

大華繼顯發表報告指，恒指上日(8日)收市升128點，報30,451點。國指跌52點，收報12,380點。大市總成交1,491.83億港元，上升股份948隻，下跌股份733隻。

美國上周首領失業救濟人數貼近45年低位，及後10年期美國國債收益率一度升至2.88厘。另外，芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯表示，如通脹率和其他數據顯示有必要，仍支持今年加息3次、甚至4次的安排。通脹趨升和升息加快的預期進一步升溫，隔晚美股三大指數分别下跌約4%，銀行股與科技股領跌。

内地海關總署公布，按美元計上月出口雖超出預期地錄得11.1%的同比增長，惟進口同時按年大幅增長36.9%，令1月的貿易順差縮減至203.4億美元，遠遜預期。在岸人民币兌美元的匯價在數據公布後，一度創2015年8月以來最大單日跌幅，部分反映市場對人民币在貿易層面的淨需求減少之解讀，而個别前期受惠于人民币升值趨勢的行業如航空股則承壓。

受内地股市大型指數的回調氣氛影響，港股上日維持反覆波動，全日上下波幅487點，當中本地銀行股與濠賭股走勢較佳。港股通南向資金淨流入逾16億元人民币，雖明顯較早前轉弱，惟未有延續淨流出的勢頭，在長假之前采取保守操作可以理解。大市總成交按日減少32%，整體氣氛漸趨觀望。

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