追根溯源 全球股市暴跌的元兇是：嚴寒？

摘要：這可以說是一條非常順暢的邏輯鏈了：全球股市暴跌是因為美股暴跌，美股暴跌可能受到通膨預期走高的影響，通膨預期走高是因為薪資上漲，而薪資上漲的導火索或許就是嚴寒。

自上周五以來，由於美國股市下挫，全球股市一路狂瀉。而這背後的原因，竟然是天公不作美？

今冬以來，美國部分地區遭遇罕見低溫和降雪天氣。

去年 12 月下旬至今年 1 月上旬，美國東部和中部部分地區，包括美國傳統工業集中的五大湖地區，以及費城、波士頓等東北部城市經歷了有氣象記錄以來的最冷冬天。

寒冬影響了美國工人的出勤率和時薪。Bussiness Insider 援引 Westpac 銀行的分析稱，極端天氣讓部分美國工人無法出門工作，這在一定程度上推動了美國工人時薪的上漲。

美國在業工人由於天氣原因不能按時出勤的比例（紅線左軸），美國時薪（右軸灰線），可以看出天氣和美國時薪有一定的相關性（圖表來自 Westpac）

1 月，美國時薪年增率增加 2.9%，創 2009 年 6 月以來最大增幅；但與此同時，每周工時卻年增率小幅下降至 34.3 小時。

工資水平的快速增長可能引發通膨。Westpac 擔憂，若薪資增長加快，可能會令聯準會在升息方面更為激進。

美國明尼亞波利斯市 Fed 銀行總裁 Kashkari（2020 年有投票權）評論稱：

非農報告顯示薪資增長，在數據公布的第一眼就看到我們終於迎來了薪資增長。如果這種增長持續下去，將對利率產生影響。

美國股市自上周五以來出現劇烈震盪，市場有分析認為，其中一個重要原因是擔憂聯準會快速升息。

英國衛報援引 Cresset Wealth 的首席投資官 Jack Ablin 的話說：

目前市場波動性劇烈上升，主要有三個原因：第一是由於市場擔憂聯準會升息，第二是由於聯準會換了新主席，第三是此前市場估值過高。

不過，天氣因素是否真的是影響美國工人時薪的重要因素還不能完全確定，恐怕要等到 2 月、3 月的非農相關數據出爐後才能做更準確的判斷。

自上周五以來，美國股市、債市出現劇烈震盪。截至周四收盤，美國道指、標普從紀錄高位回撤超 10%，進入技術性調整。美國十年期公債殖利率屢破重要關口，隔夜一度漲至 2.88% 上方，截至發稿，報 2.835%。

『新聞來源／華爾街見聞』