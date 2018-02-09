美國上週首次申領失業救濟金意外減至22.1萬人，徘徊在近45年低點

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，最新一週美國首次申請失業救濟人數出乎意料地下降，徘徊在接近 45 年低點，顯示就業市場持續熱絡的情形。美國勞工部發布的數據顯示，截至 2 月 3 日止當週，首次申領失業救濟人數由前一週的 23 萬人，向下減少 9,000 人，至 22.1 萬人。此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為 23.2 萬人。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四週移動平均數下滑至 224,500 人，是自 1973 年以來最低點。



截至 1 月 27 日止當週的連續申領失業救濟人數由前一周修正後的 195.6 萬人，向下減少 3.3 萬人，至 192.3 萬人。經濟專家預估值為 194 萬人。



申領失業救濟人數接近歷年最低水準顯示，鑒於經驗豐富的合格工人很難找到，雇主們正採取措施留住現有工人。低於 30 萬的失業救濟申請人數被認為顯示勞動力市場處於健康狀態。



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