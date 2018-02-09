花蓮地震美崙、光華工業區也受災 估災損逾6億元

花蓮 0206 大地震釀成不少災情，除了花蓮市區大樓倒塌造成傷亡之外，工業區粗估也有 6.38 億元的災損，美崙、光華工業區約有 61 家廠商受災，主要為石材業者。經濟部工業局表示，已協調台泥公司全力協助，合約問題也協調主管機關工程會，將會盡速協助處理。

工業局表示，花蓮工業區災損廠商主要為石材業者，實地勘察幾家業者，確實是損失慘重，破碎的石材堆積廠區，業者反映花蓮未遇過如此強烈搖晃的地震，廠區內石材因為強烈搖晃或碰撞造成損毀，未來各部門如何協助業者去化及處理貨品交付合約問題將是首要工作。

損毀石材去化部分，工業局指出，他們已協調台泥公司全力協助，但執行細節將由和平廠就近與業者研商，工業局也已將此項目納為專案小組的重點工作；至於已經加工完成的成品，因地震損毀無法出貨，造成與客戶的合約問題，他們也已協調主管機關工程會，將會盡速協助處理。

工業局也強調，未來災損企業若有融資或債權債務協商需求，將由中小企業處責成中小企業信保基金，以及及台灣中小企業聯合輔導基金會採取統一受理方式，與銀行團提供災損廠商協商續借、展延等必要協助，避免銀行在企業災後復原期間緊縮銀根。

此外，針對有關石材業者反應石材廢料處理的部分，工業局也正與環保署、台泥及亞泥進行協調，針對石材廢料回收再利用作業，協助災損企業處理因地震受損的廢棄石材。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』