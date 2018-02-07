〈花蓮強震〉睡夢中遇到地震怎麼做才安全？專家：留在床上

花蓮昨晚地牛大翻身，統帥大飯店一樓直接被壓扁、雲門翠堤大樓更是嚴重傾斜，多人等待救援，根據衛福部截至今 (7) 日中午 12 時的數據，共有 238 人受傷，2 人死亡，然而面對地震災害救援，第一優先是搶救受困的民眾，以及避免災害的持續擴大，內政部消防署災害管理組前組長林金宏在他的 FB 粉絲專頁撰文提醒， 面對地震，民眾該如何有正確的應變動作。

林金宏提到一個民眾常問的問題，當睡夢中地震，要留在床上或滾到床下？他表示，很多人說留在床上，天花板塌陷，容易被壓死，所以要躲在床邊才不會被壓到。那其實也可以假設，東西剛好壓到床邊，而不是床上，還有躲在床邊，剛好地板塌陷，人就墜落到下一層，剛好又被掉落的床鋪壓到，所以要留在床上。

林金宏 指出，上述這兩種假設都已經超出盡人事可以防護的範圍，根本不是應該思考的方向。他提醒，地震的應變要領應是針對民眾可以防護的狀況來思考，再從防護的重點是避免被掉落物品打到，避免被移位翻覆家具打到，避免搖晃時跑動跌倒來思考，那就很容易找到合理的對應策略。

林金宏進一步說明，留在床上不會移位的家具或床鋪撞到，滾到床邊會；留在床上，不會跌倒，滾到床邊會撞到床頭櫃或其它物品。更重要是當劇烈搖晃時，民眾確定可以剛好滾到床邊，而不會滾很遠，撞到其它物品。再加上台南維冠倒塌時，他曾到現場做了幾百份問卷，所有維冠大樓的人答案都一樣，面對地震的時候，根本無法移動及起身，所以留在床上相對安全。