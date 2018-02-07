〈花蓮強震〉軟弱底層建築+米崙斷層釀災 國家地震中心建議立法鼓勵耐震補強

花蓮強震造成統帥飯店、雲門翠堤等大樓傾斜倒塌，國震中心主任黃世建今 (7) 日指出，這次大樓倒塌的情況和 2 年前台南維冠金龍大樓、921 東星大樓及博士的家類似，主要是因軟弱底層的建築缺陷，再加上位於米崙斷層所造成。

科技部長陳良基指出，國震中心針對近斷層這種大衝力，積極研發耐震力，什麼樣的結構、建築體可以大震不倒小震不壞，等防震及耐震研究結構設計出來後，未來將建議納入建築體的規範。

科技部今日召開年終記者會，因花蓮昨晚發生規模 6.0 地震，特別撥出時間由國家實驗研究院國家地震工程研究中心主任黃世建簡報分析，他指出，包括住商混合大樓、飯店、集合住宅等，因為一樓大多是開放空間，具底層軟弱頭重腳輕的缺陷，加上地點位於米崙斷層，屬近斷層地震衝擊，研判造成大樓塌的兩大主因就是軟弱底層再加米崙斷層所造成。

黃世建指出，在過去幾次地震中就已注意到住商大樓普遍存有耐震設計相對不足的問題，花蓮統帥飯店從 1977 年營業，和東星大樓與新莊博士的家，都有類似情況，他表示，921 地震後，政府曾經推動老舊建築物耐震補強，但是私有住宅部分推動較慢。

黃世建認為，政府應立法鼓勵老舊住商大樓耐震補強，不只是鼓勵「拆除重建」而已，許多建築上的耐震缺陷可以透過斜張力來補強耐震度。

陳良基則是表示，針對近斷層這種大衝力，什麼樣的結構、建築體可以大震不倒小震不壞，還必須進行模擬，等國震中心防震及耐震研究結構設計出來後，將建議納入建築體的規範，這樣可以保護萬一有問題的結構建築體，建議補強，讓將來防震能力更好。