春節最討厭被問這些7%上班族壓力大到不想過年

再過幾天就要過農曆新年了，相信不少上班族開心放假之餘，也開始倍感壓力。根據人力銀行調查，有高達 7 成 6 的上班族視過年為畏途，已造成某種程度的心理及經濟壓力，其中甚至有 7% 壓力大到不想過年，壓力主要來自紅包、被問收入、追問感情，且有高達 64.1% 人選擇忍耐。

過年返鄉卻裹足不前嗎？根據 1111 人力銀行調查顯示，有高達 7 成 6 的受訪上班族視過年為畏途，已造成某種程度的心理及經濟壓力，甚至有 7% 壓力大到不想過年，探究壓力來源有包紅包的壓力 68.8%、被追問工作 / 收入的壓力 39.0%、被拿來比較的壓力 37.9%、與家族親友相處的壓力 23.8%，以及被追問感情的壓力 23.7%。

面對每年過年都會遇到的問題，調查發現，有高達 64.1% 的受訪上班族選擇忍耐，有 25.6% 已想好話術回應。此外，除了上述這些壓力之外，交叉分析顯示，婚育狀態也讓人倍感焦慮，其中有 8 成 3「單身有子女」的受訪者坦言過年壓力極大。

根據調查結果，人力銀行指出，有部分上班族會出現年節症候群，包括回你家還是回我家、年夜飯怎麼吃、不知該如何與親友互動等，又從婚育狀態可以發現，有些單親上班族一人帶著孩子，長期處於身心與經濟壓力下，過年返鄉還可能要面臨左鄰右舍的過度關心，複雜的情緒更顯得近鄉情怯而裹足不前。

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