【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市動盪，台股翻黑小跌

國際股市動盪，加上台股即將過年封關休市，避險情緒導致交投趨於保守，壓縮台股彈升幅度，加權指數早盤衝高後回落平盤下整理，收盤下跌 23 點。終場台指期收在平盤，逆價差 10.52 點，電子期下跌 1.35 點 (-0.3%)，逆價差 0.83 點，金融期上漲 7.4 點 (+0.62%)，正價差 0.69 點，非金電期上漲 19 點 (+0.16%)，正價差 6.32 點。台指期收平盤，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 350 口，淨空單部位 6118 口；投信淨空單增加 28 口，淨空單部位 37055 口；外資淨多單減少 2249 口，淨多單部位 45939 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收黑紡錘線，指數在半年線與年線間震盪，籌碼面部分，單日成交量能逾 1197 億元，外資上市現貨賣超金額約 84.30 億元，期貨未平倉淨多單 45939 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.42 變動到 1.37，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 8,800 點，外資選擇權淨空單部位 98,119 口。

