台股盤中─一度大跌逾300點摜破年線支撐 中長線買盤進場

台股受美股道瓊指數今 (9) 日早晨收盤大跌 1032 點影響，開盤跳空跌破年線，證券分析師則指出，台股今天吸引包括壽險資金、8 大行庫及政府基金買盤逢低承接，預估下半場走勢將明顯縮減跌幅。

台股今日盤中包括大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 三檔重型台股權值股走勢疲弱，但盤中可見逢低承接買盤。

台股加權股價指數今日早盤跳空下跌以 10371.01 點開出，也是盤中最高點，最低跌到 10189.04 點，預估全場成交量約 1600 億元，證券分析師黃漢成指出，雖然台股今天早盤大跌，但買盤在逢低承接，預估下半場走勢將明顯縮減跌幅，也就是台股今天在技術型態上，K 線可能出現留下影線黑 K 棒。

黃漢成並指出，今天公股 8 大行庫買盤力道已逐漸明顯。

在台股今天早盤重挫走勢中，受惠電競、比特幣挖礦題材等，包括撼訊、微星、技嘉、承啟等板卡族群，個股表現相對受到市場關注。

證券、期貨分析師張陳浩指出，台股今早開盤跌破年線，可能吸引壽險資金、8 大行庫及政府基金進場買盤逢低承接，最明顯的是台積電今日盤中跌幅與在美股 ADR 跌幅一致，跌幅並無擴大跡象。

張陳浩指出，目前距離台股雞年封關只剩今天及下周一的 2 個交易日，由歷年來走勢來看，春節前封關日台股以強勢居多，也為 2 月 12 日台股先帶來有利的契機，在選股上，以高成長、高殖利率及低本益比為目前最值得持股的選股方向。